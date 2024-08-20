Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti. - Son Dakika
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Dünya

Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti.

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İspanyol Maria Branyas Morera, iki dünya savaşı ve iki ölümcül salgın gördükten sonra hayatını kaybetti. 118 yaşında olan Maria, ölüm haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu. Uzun yaşamının sırrını 'düzen' ve 'huzur' olarak açıklayan Maria, 113 yaşında Covid-19'u bile atlattı. Maria'nın ölümüyle birlikte dünyanın en yaşlı insanı unvanı 1908 doğumlu Japon Tomika Itooka'ya geçti.

20.08.2024 14:34  Güncelleme: 14:45
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İspanyol Maria Branyas Morera, iki dünya savaşı ve iki ölümcül salgın gördü. Ailesi, "huzur içinde ve acısız" bir şekilde öldüğünü açıkladı.

Aile, acı haberi sosyal medyadan duyurdu: "Maria Branyas aramızdan ayrıldı. İstediği gibi öldü: uykusunda, huzur içinde ve acı çekmeden. Onu tavsiyeleri ve nezaketi için hep hatırlayacağız."

Maria sosyal medyayı çok seviyordu ve 16.000 takipçisiyle düzenli olarak paylaşımlar yapıyordu.

Son mesajında, kendini "zayıf" hissettiğini ve "zamanın yaklaştığını" belirtti: "Ağlamayın, gözyaşlarını sevmem. Ve lütfen, benim için üzülmeyin. Nereye gidersem gideyim, mutlu olacağım."

Maria, Ocak 2023'te 118 yaşında ölen Fransız rahibe Lucile Randon'dan sonra dünyanın en yaşlı insanı unvanını almıştı.

Uzun ömrünün sırrını "düzen" ve "huzur" olarak açıklıyor, ayrıca "toksik insanlardan" uzak durduğunu söylüyordu.

1907'de San Francisco'da doğan Maria, iki dünya savaşını, İspanyol gribi salgınını ve İspanya İç Savaşı'nı yaşadı. 113 yaşındayken Covid-19'u bile atlattı.

1931'de evlendi, üç çocuk sahibi oldu. Kocasını ve oğlunu kaybetmesine rağmen yaşamaya devam etti.

Maria, İspanya'daki bir huzurevinde, kızları ve torunlarının yanında öldü.

108 yaşına kadar piyano çaldı ve 105 yaşına kadar her sabah egzersiz yaptı.

Ölümünden önce, uzun yaşamın sırlarını araştıran bilimsel çalışmalara katılmayı kabul etti.

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı şimdi 1908 doğumlu Japon Tomika Itooka'ya geçti.

Şimdiye kadarki en yaşlı insan, 122 yıl 164 gün yaşayan Fransız Jeanne Calment'ti.

Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti.
Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti.
Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti.
Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti.
Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti.

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Son Dakika Dünya Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bayram Yavuz: İstersen 1.000 sene yaşa Müslüman olarak İmânlı ölmeyi nasip eylesin Yüce Allah 97 24 Yanıtla
    Atilla Kendigelen: ya ne alaka ... hiristiyan ve musevilerde aynı Allah'a inanıyor. nasıl bir yorum bu? inanılmaz cahilce...ayrıca musevilerde kurallar İslam'a göre çok daha katidirm sor sorustur bakalım helal mi daha güçlü kosher mi? bu arada aklına yanlış birşey gelm sin güzel kardesim ben hepsinin kitaplarını okudum ve inanmamaya karar verdim bilgin olsun. sana göre ben cehennemde yanacak bir kafirim elbet.... varsa öyle bir yer tabii ki... oku... lütfen oku... 1 3 Oğuz Özen: Dana nasip etsin:(( nerden biliyorsun cennetlik olmadığını 0 0 İbrahim ozturk: amenooo 0 0
  • Mahmut Deniz: İnsanın ne kadar uzun yaşaması önemli değil nasıl yaşadığı önemli üç günlük dünya hayatı ölüp gideceğiz Allah için yaşamak lazım 91 11 Yanıtla
    Okan: yaşa koçum helal 0 0
  • Bilgehan Göktürk: Onu bunu bilmiyorum.En fazla 75 ondan sonrası hem kendine hem ailene hem devlete sıkıntınsın...Ben şahsen uzun muzun yaşamak istemiyorum...Ne doktor,ne ilaç ne hastane hiç birini de kullanmak istemiyorum... 29 8 Yanıtla
    Ali Öztürk: Enteresan, sağlıklı ve uzun yaşamak ta var ama ... 0 0
  • Ramazan Ertaş: Çok uzun yasam iyi değil. 21 7 Yanıtla
  • ali cebeci: imanlı ve güzel yaşayabilmek hepsi bu 18 4 Yanıtla
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