Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi 31. yaş gününü kutladı

Beraber yol yürüdükleri parti seçimin en büyük kaybedeni oldu

Sahibi Leonel Costa'nın 'çok sosyal bir hayvan' olarak tanımladığı Bobi, düzenlenen doğum günüyle 31. yaş gününü kutladı.

İNSAN YEMEKLERİYLE BESLENİYOR

Leonel Costa'nın aktardığına göre 1992 doğum tarihiyle dünyanın en yaşlı köpeği unvanını Guinness'in de tasdik ettiği Bobi, yalnızca insanlara ait gıdalarla besleniyor. Costa'ya göre oldukça sosyal olan Bobi, aynı evin içinde 4 kediyle yaşıyor.

Rekorlar Kitabı'yla bilinen Guinness'in raporuna görüne gençlik yıllarına göre hareket etmekte oldukça zorlanan 31 yaşındaki Bobi, günlük yemek yeme gibi ihtiyaçlarını giderdikten sonra sık sık uyuyor.