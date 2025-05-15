Dünyanın gözü İstanbul'daki bu zirvede - Son Dakika
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Dünya

Dünyanın gözü İstanbul'daki bu zirvede

Dünyanın gözü İstanbul\'daki bu zirvede

Dünya, bugün İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerine kilitlendi. Ukrayna'nın Zelenski-Putin görüşmesi yapılması çağrısına Kremlin'den olumsuz yanıt gelirken, Putin'in danışmanı Medinskiy'nin başkanlık edeceği heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'in yer alacağı açıklandı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Cuma günü İstanbul'da olacak.

15.05.2025 07:04
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10 Mayıs'ta Rusya diplomasi çağrılarına yanıt verdi, çözüm için Türkiye'yi adres gösterdi. Müzakerelerin başlatılmasını istedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, beklemeden karşılık verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i İstanbul'a yüz yüze görüşmeye davet etti. İstanbul'da barış masası kurulurken Zelenski de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.

UKRAYNA'YI TEMSİL EDECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu. Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.

RUS HEYETTE KİMLER YER ALACAK?

Kremlin ise Putin'in görüşmelere doğrudan katılmayacağını bildirdi. Putin'in üst düzey diplomat ve savuna yetkililerden oluşan bir heyeti İstanbul'daki barış müzakereleri için görevlendirdiğini açıkladı. Putin'in danışmanı Medinskiy'nin Rus heyetine başkanlık edeceği ifade edildi. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

RUBİO CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK

İstanbul'daki görüşmeye ABD başkanı Trump'ın katılması beklenmiyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD Orta Doğu temsilcisi Witkoff; görüşmelerin ilk turunun ardından Cuma günü İstanbul'da olacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE MÜZAKERELER

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi. Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı. Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Türkiye tarafları 29 Mart 2022'de de İstanbul'da buluşturdu.

İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı. Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.

Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti. Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.

Uluslararası İlişkiler, İstanbul, Politika, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın gözü İstanbul'daki bu zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Behzat:
    bütün dünyada barış olsun inşallah. 11 1 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    kent lokantalarını görmeye geliyorlar 6 4 Yanıtla
  • 6490203:
    ya sıçtır be yine her yer de trafik polisler ve vatandaşın arabasını durdurmaları trafik izdiham Ankara’ya gidin kardeşim kaka mı var İstanbul’da 1 3 Yanıtla
  • Metin Mettin:
    Amerikan ve ingilize güven olmaz. Verdi gazı sattı silahı. Bi ver demediği kaldı. Reis demişti güvenme Amerika'ya diye ama bu soytarı anlamadı 1 0 Yanıtla
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