Dünyanın ortasındaki çekirdeği inceleyen bilim insanı kötü haberi verdi: İncelme var - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın ortasındaki çekirdeği inceleyen bilim insanı kötü haberi verdi: İncelme var

04.07.2022 14:58
Dünyanın ortasındaki çekirdeği inceleyen bilim insanı kötü haberi verdi: İncelme var

ABD'deki Virginia Tech College'dan yerbilimci Ying Zhou, Dünya'nın ortasındaki dış çekirdeği inceledikten sonra adeta felaket haberini verdi. 20 yıl arayla meydana gelen iki depremden sonraki sismik verileri inceleyen Zhou, sismik dalgaların çekirdekten daha hızlı geçtiğini keşfetti. Bu da çekirdeğin dolgusundaki azalmaya işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmalarını sürdüren yerbilimci Ying Zhou tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrası elde edilen veriler, adeta felaket haberi olarak yorumlandı. Dünyanın ortasındaki çekirdeği inceleyen Zhou, çekirdeğin dolgusunun hafiflediğini tespit etti.

20 YIL ARAYLA MEYDANA GELEN İKİ DEPREM

Independent Türkçe'den Çağla Üren'in haberine göre Zhou'nun bu keşfi yapmasında 20 yıl arayla meydana gelen iki depremden elde edilen sismik gözlemler etkili oldu. Bilim insanı, ilk etapta iki depremden elde edilen ölçümleri inceleyerek aralarında önemli farklılıklar tespit etti. Bu farklılıklar, gezegenin dış çekirdeğindeki konveksiyonda, yani metal akışında önemli değişimler olduğu anlamına geliyordu.

DALGALAR AYNI HIZLA GİTMEDİ

Mayıs 1997'de Güney Pasifik Okyanusu'ndaki Kermadec Adaları bölgesini büyük bir deprem sarsmıştı. 20 yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Eylül 2018'de aynı bölgede bir deprem daha meydana gelmişti. Aradan geçen 20 yıla rağmen, deprem aynı noktayı vurduğu için aynı hızda sismik dalgalar göndermesi gerekiyordu. Ancak Zhou, beklenenin olmadığını fark etti.

DAHA HIZLI HAREKET EDİYOR

Gerçek zamanlı sismik titreşimleri kaydeden 4 istasyondan gelen veriler, 2018'deki deprem sırasında SKS dalgaları diye bilinen sismik dalgaların yaklaşık bir saniye daha hızlı hareket ettiğini ortaya koydu. Bu da çekirdeğin dolgusunun azaldığı anlamına geliyor.

YORUMLAR
500

Bilim İnsanı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın ortasındaki çekirdeği inceleyen bilim insanı kötü haberi verdi: İncelme var - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:39 Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
14:27 Memur maaşına yapılan 41,69'luk zam, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek! İşte masadaki rakam
14:07 Marmaris'te bir anda denizde beliren köpekbalığı korku yarattı! Vatandaşlar kafasına paspasla vurarak bölgeden uzaklaştırdı
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
13:56 Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı
13:43 Ümit Özdağ'ın "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 15:03:13. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyanın ortasındaki çekirdeği inceleyen bilim insanı kötü haberi verdi: İncelme var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement