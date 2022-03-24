Dünyanın takip ettiği NATO Liderler Zirvesi'ne Boris Johnson'ın hareketleri damga vurdu - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. 29 gündür devam eden savaşta binlerce sivil hayatını kaybetti.

NATO LİDERLER ZİRVESİ BAŞLADI

Savaşta bir ay geride kalırken bugün Ukrayna-Rusya meselesini görüşmek için NATO Liderler Zirvesi Brüksel'de toplandı. Sabah saatlerinde kritik toplantılar öncesinde Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne gelen liderler ayaküstü sohbet etti.

LİDERLER SOHBET ETTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşması ve liderlerin toplanarak aile fotoğrafı çektirmesi ise uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Aralarında ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis gibi isimlerin yer aldığı çekim alanında ise liderler arasından tek bir isim gündem oldu.

JOHNSON, ZİRVEYE DAMGA VURDU

Aile fotoğrafı çekimi öncesinde ve sırasında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın tavırları ve kılık kıyafeti sosyal medyada gündem oldu. Johnson'ın eli arkada platformda dolanması, elini bazı karelerde ceketinin cebine sokması ve ceketini kesinlikle iliklememesi dikkat çekti.

KENDİ VATANDAŞLARI "ŞAKLABAN" YORUMUNU YAPTI

Aile fotoğrafı sırasında en ön sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında ve Biden'ın da solunda poz veren Johnson'a tepkiler yükseldi. Fotoğrafların yayınlanmasından sonra ise özellikle İngilizler, Twitter üzerinden Johnson'a tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Johnson'ın dünya liderlerinin yanında bu şekilde poz vermesine inanamadım. Tam bir utanç kaynağı. Boris bir şaklaban" yorumunu yaparken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Hem önde hem de ortalarda yer alan Johnson'ın fotoğraflarını gördüm. Utanç duydum. Bir an önce gitmesi gerekiyor" dedi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Boris ceketini ilikle" uyarısında da bulunurken, bir kullanıcı da "Ondan herkes nefret ediyor, o sanki düğüne çağrılmak zorunda kalmış, kimsenin sevmediği aile üyesi gibi. En kötü NATO liderinin bizde olduğunun kanıtıdır" ifadelerini kullandı.