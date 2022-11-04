Dünyanın yaşayan en çekici kadını, erkeklere seslenip şaşırtan bir sitemde bulundu

ABD'li golf yıldızı ve model Paige Spiranac, geçtiğimiz aylarda bir dergi tarafından gerçekleştirilen anket sonucunda şu anda dünyanın yaşayan en çekici kadını seçilmişti. Derginin anket sonuçlarını duyurmasının ardından bir anda ilgi odağı olan Spiranac, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bıraktı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Ancak Spiranac'ın özellikle golf maçlarında aşırı şekilde dekolteli elbiseler tercih etmesi, hayranlarının tepkisini çekti. Genç kadın, geçtiğimiz günlerdeki bir müsabakada da benzeri kıyafet tercih edince olanlar oldu.

ERKEKLERE SİTEM ETTİ

Dekolteli kıyafetinin aşırı şekilde eleştirilmesini yanlış olarak değerlendiren Paige Spiranac, biraz göğüs dekoltesi, biraz da karın dekoltesi verdiği için bu kadar acımasızca eleştirilmemesi gerektiğini belirterek, erkeklere sitemde bulundu.