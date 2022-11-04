Dünyanın yaşayan en çekici kadını, erkeklere seslenip şaşırtan bir sitemde bulundu - Son Dakika
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Dünyanın yaşayan en çekici kadını, erkeklere seslenip şaşırtan bir sitemde bulundu

04.11.2022 14:56
Dünyanın yaşayan en çekici kadını, erkeklere seslenip şaşırtan bir sitemde bulundu

"Dünyanın yaşayan en çekici kadını" unvanına sahip Paige Spiranac, biraz dekolte biraz da göbek deliği gösterdiği için aşağılanmasının kendisini çok üzdüğünü belirterek, erkeklere sitemde bulundu.

ABD'li golf yıldızı ve model Paige Spiranac, geçtiğimiz aylarda bir dergi tarafından gerçekleştirilen anket sonucunda şu anda dünyanın yaşayan en çekici kadını seçilmişti. Derginin anket sonuçlarını duyurmasının ardından bir anda ilgi odağı olan Spiranac, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bıraktı.

Dünyanın yaşayan en çekici kadını, erkeklere seslenip şaşırtan bir sitemde bulundu

ELEŞTİRİ YAĞDI

Ancak Spiranac'ın özellikle golf maçlarında aşırı şekilde dekolteli elbiseler tercih etmesi, hayranlarının tepkisini çekti. Genç kadın, geçtiğimiz günlerdeki bir müsabakada da benzeri kıyafet tercih edince olanlar oldu.

Dünyanın yaşayan en çekici kadını, erkeklere seslenip şaşırtan bir sitemde bulundu

ERKEKLERE SİTEM ETTİ

Dekolteli kıyafetinin aşırı şekilde eleştirilmesini yanlış olarak değerlendiren Paige Spiranac, biraz göğüs dekoltesi, biraz da karın dekoltesi verdiği için bu kadar acımasızca eleştirilmemesi gerektiğini belirterek, erkeklere sitemde bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

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