Dünyayı ayağa kaldıran belge her yerde konuşuluyor! Kadının, uzaylıdan hamile kaldığını yazmışlar - Son Dakika
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Dünyayı ayağa kaldıran belge her yerde konuşuluyor! Kadının, uzaylıdan hamile kaldığını yazmışlar

06.04.2022 22:03
Dünyayı ayağa kaldıran belge her yerde konuşuluyor! Kadının, uzaylıdan hamile kaldığını yazmışlar

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından uzaylılarla ve UFO'larla ilgili belgeler yayınlanmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından kayıt altına alınan belgelerden birinde "Bir kadının uzaylıdan hamile kaldığı" yönünde ifadelere rastlandı. Bu detay, dünya genelinde büyük şaşkınlık yarattı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı, uzaylılarla ilgili kayıt tutmaya devam ediyor. Bakanlık, bir yandan yeni çalışmalara destek verirken, diğer yandan eski belgelerle ilgili bilgileri de kamuoyu ile paylaşıyor.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ YER ALDI

Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) tarafından tutulan Pentagon raporlarında yer verilen görgü tanıdığının ifadesi büyük şaşkınlık yarattı. Görgü tanığı, bir kadının uzaylıdan hamile kaldığını ve bu kadını tanıdıklarını öne sürdü.

5 VAKA DAHA VAR

Pentagon raporları bu olayla sınırlı da değil. Benzer şekilde 5 vaka daha raporlara yansıtıldı. Ayrıca bazı insanların, UFO'ların radyasyonu nedeniyle yaralandıkları da raporda yer verilen detaylar arasında.

"UFOLARLA KARŞILAŞTIKTAN SONRA OLMUŞ"

Raporlara göre UFO'larla karşılaştıklarını belirten 300'e yakın insanda, bu karşılaşmaların ardından beyin ve sinir hasarı tespit edildi. Diğer yandan ABD'nin son dönemde UFO işgaline karşı önlemlerini artırdığı biliniyor.

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Pentagon, ABD, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyayı ayağa kaldıran belge her yerde konuşuluyor! Kadının, uzaylıdan hamile kaldığını yazmışlar - Son Dakika


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