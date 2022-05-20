Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyunla cinsel ilişkiye girdi, sonrası da felaket

Avustralya'nın Batı Sidney kentinde dünyayı hayrete düşüren bir olay yaşandı. İddialara göre St Mary's Senior Lisesi'nde öğrencilere eğitim verilmesi amacıyla kurulan ahıra giren 43 yaşındaki şahıs, önce koyunlarla ardından da keçiyle cinsel ilişkiye girdi.

BAHÇEYE GİRERKEN GÖRÜLDÜ

Adamın öğrenciler tarafından bahçeye girerken görülmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelediklerinde şahsın ahıra girip çıktığını tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kamera kayıtlarında, koyunlar ve keçilerle ilişkiye girdiği tespit edilen şahıs, önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahırdaki hayvanlara yapılan sağlık muayenesinde tecavüz bulguları tespit edilirken, şüpheli şahıs önümüzdeki hafta Penrith Yerel Mahkemesi'nde yargılanacak.