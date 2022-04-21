Dünyayı meraklandıran sır ölüm! Cesedin üzerine yazılı şifrenin gizemi araştırılıyor - Son Dakika
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Dünyayı meraklandıran sır ölüm! Cesedin üzerine yazılı şifrenin gizemi araştırılıyor

21.04.2022 15:54
Dünyayı meraklandıran sır ölüm! Cesedin üzerine yazılı şifrenin gizemi araştırılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde otoyolun yakınındaki gölde bulunan kadın cesedinin üzerindeki şifre, tüm dünyayı meraklandırdı. Ekipler, şifrenin anlamını ve kadının nasıl öldüğünü araştırıyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde geçtiğimiz cuma günü otoyolun yakınlarındaki gölde bulunan kadın cesedi, üzerindeki şifreler nedeniyle büyük bir gizem yarattı.

DÖVMESİNDEKİ ŞİFRE GİZEM YARATTI

Polisler kadına dair herhangi bir bilgiye ulaşmak için çaba gösteriyorlar. Salı günü genç kadının yüzünün bir taslağı yayınlandı. Aynı zamanda gövdesinin sağ tarafından bulunan ve gizemi çözülemeyen dövmesinin ve vücudunda bulunan diğer dövmelerin de çizimleri hazırlandı.

Dünyayı meraklandıran sır ölüm! Cesedin üzerine yazılı şifrenin gizemi araştırılıyor

3 AYRI DÖVMESİ VAR

Gövdesinin sağında bulunan dövmenin FOE olarak okunan üç bitişik el yazısı harfinden oluştuğu düşünülüyor. Kadının sırtının alt kısmında bulunan bir başka dövmede ise yine bitişik el yazısı harfleriyle 'Kader' yazılıydı. Çizimi yapılan 3. dövme ise sağ kolunun iç kısmında bulunuyordu ve şapka takan sakallı bir adamın karikatürize edilmiş bir görüntüsüydü. Kadının yüzünün taslağı ise kısa saçlı, temiz yüzlü beyaz bir kadını resmediyordu.

Dünyayı meraklandıran sır ölüm! Cesedin üzerine yazılı şifrenin gizemi araştırılıyor

ARAŞTIRMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Araştırmacılar, polis taslağının yanı sıra kimliği tespit edilemeyen kadının dövmelerinin ve açıklamalarının, gizemli kadını teşhis edecek birilerini bulma şansını artıracağını umuyorlar. Olay, açıklanamayan bir ölüm olarak araştırılıyor. Kadının nasıl öldüğü ya da gölde ne kadar süredir bulunduğu belli değil.

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Son Dakika Dünya Dünyayı meraklandıran sır ölüm! Cesedin üzerine yazılı şifrenin gizemi araştırılıyor - Son Dakika


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