Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
05.01.2026 21:51  Güncelleme: 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Haber Videosu

ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik saldırısında tutuklanıp ABD'ye getirilen Venezuel Devlet Başkanı Nicolas Maduro New York'ta hakim karşısına çıktı. Mahkemenin 17 Mart'ta devam edeceği açıklanırken; Maduro, mahkemeden çıkarılırken ''Ben bir savaş esiriyim'' diye bağırdı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta ABD ordusu tarafından düzenlenen operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, ülke dışına çıkarıldı.

MADURO VE EŞİ HAKİM KARŞISINDA

ABD'nin saldırısıyla tutuklanıp ABD'ye getirilen Venezuel Devlet Başkanı Nicolas Maduro New York'ta hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalarla ilgili savunma yapan Maduro, dürüst bir insan olduğunu ve suçsuz olduğunu söyledi.

Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, hakları hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi. Yargıç Hellerstein de "bunun adil bir yargılama süreci olacağını" öne sürerek, Maduro'ya yöneltilen iddianameyi okudu.

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

TEK BİR CÜMLEYİ HAYKIRDI

Mahkemenin 17 Mart'ta devam edeceği açıklanırken; duruşma sonunda ortalık karıştı. Maduro, mahkemeden çıkarılırken "Ben bir savaş esiriyim" diye bağırdı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, New York, Hakim, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı - Son Dakika

ABD’nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü
Tüm ödemelere zam geldi 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı
Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
Survivor’da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Süper Kupa’da dev randevu İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Süper Kupa'da dev randevu! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Öğretmen,vaiz, doktor, polis Kim ne kadar alacak İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Enflasyon verileri sonrası Borsa İstanbul’da tarihi rekor Enflasyon verileri sonrası Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Elif Kumal’ın hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı Elif Kumal'ın hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor
ABD basını yazdı: Maduro’nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi ABD basını yazdı: Maduro'nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı

08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
07:44
Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi Listelerden kalktı, satışı durduruldu
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
00:16
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi
İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
23:25
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
23:10
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
22:25
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
22:12
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 08:47:00. #7.11#
SON DAKİKA: Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.