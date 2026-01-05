Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta ABD ordusu tarafından düzenlenen operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, ülke dışına çıkarıldı.

MADURO VE EŞİ HAKİM KARŞISINDA

ABD'nin saldırısıyla tutuklanıp ABD'ye getirilen Venezuel Devlet Başkanı Nicolas Maduro New York'ta hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalarla ilgili savunma yapan Maduro, dürüst bir insan olduğunu ve suçsuz olduğunu söyledi.

Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, hakları hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi. Yargıç Hellerstein de "bunun adil bir yargılama süreci olacağını" öne sürerek, Maduro'ya yöneltilen iddianameyi okudu.

TEK BİR CÜMLEYİ HAYKIRDI

Mahkemenin 17 Mart'ta devam edeceği açıklanırken; duruşma sonunda ortalık karıştı. Maduro, mahkemeden çıkarılırken "Ben bir savaş esiriyim" diye bağırdı.