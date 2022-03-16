Duşta göğüsleri patlayan kadın, apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İngiltere'de geniş bir kesim tarafından tanınan 4 çocuk annesi Sophie Anderson, geçtiğimiz yıllarda göğüs büyütme ameliyatı olmasıyla gündeme gelmişti. Dünyanın en büyük göğüslü kadınlardan biri olan Anderson'ın son yaşadığı olay, duyanları bile korkuttu.

12 AYDA DÖRT KEZ SEPSİS GEÇİRDİ

Göğüs implantından dolayı sağlık sorunları yaşayan Anderson, 12 ay içinde dört kez sepsis geçirmesi nedeniyle sık sık hastaneye başvurmak zorunda kaldı. Anderson'ın başına gelen korkunç olay ise önceki günlerde duş aldığı sırada yaşandı.

İLTİHAPLANAN IMPLANTI PATLADI

Her şeyden habersiz şekilde duşa giren Anderson, bir süre sonra göğsünden gelen sızıntıyla sarsıldı. Genç kadın, göğsünün patladığını görmesinin ardından eşine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulans, Anderson'u hastaneye götürdü.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Şu anda hastanede tedavisi devam eden ünlü isim, yeni bir ameliyata girmek için hazırlık yapıyor. Başına gelen olay hakkında konuşan Anderson, "Başıma bu olay geldiği an çok korktum, resmen dehşete düştüm. Doktorlar bana şanslı olduğumu söyledi. Şu anda sadece iyileşmek istiyorum" dedi.