Efes Antik Kenti\'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar

Dünya

2024 yılı turizm sezonu kapsamında müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geç saatlere kadar uzatılırken, Efes'in saat 00.00'a kadar, Aspendos, Patara, Side ve Hierapolis'in ise saat 23.00'e kadar ziyarete açık olduğu ifade edilmişti.

ABD'LİLERE ÖZEL YEMEK ORGANİZASYONU

Ancak dün akşam yaşanan bir olay büyük infiale sebep oldu. Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden insanlar, Celsus Kütüphanesi'ne geldiklerinde bir barikat ile karşılaştı. Masaların kurulduğu antik kütüphanede Amerikan Wind Star Cruise Gemisi'nin ziyaretçilerine yemek organizasyonu düzenlediği anlaşıldı.

TURİSTLER ALANI TERK ETTİ, MASALAR KALDIRILDI

Türk vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Yuhalamalar ve ıslıklar eşliğinde organizasyona isyan eden Türkler kütüphane alanına girmek istedi. Bunun üzerine yabancı turistler yemeği terk etti, organizasyon ekibi alandaki masaları kaldırdı ve kütüphanenin ışıkları da kapatıldı. Yaşananlar sosyal medyaya taşındı.

BAKANLIKTAN SES SEDA YOK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapıldı. Efes'teki bu özel organizasyonların 2017 yılından beri devam ettiği ve belirli zamanlarda Celsus Kütüphanesi'nin organizasyon davetlilerine ayrılarak halkın ziyaretine kapatıldığı öğrenildi.