Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 08.31 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
İkinci sarsıntı, saat 09.02'de yaşandı. 3.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km altında meydana geldi. Son deprem ise3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsını ise 7 km derinlikte gerçekleşti.
Son deprem ise Ege Denizi Bodrum açıklarında meydana geldi. 4 şiddetinde deprem yerin 5 kilometre derinliğindesaat 13:16'da meydana geldi.
Son Dakika › Dünya › Ege Denizi'nde peş peşe 4 deprem meydana geldi - Son Dakika
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