Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Dünya

Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

03.02.2025 21:13
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:44'te merkez üssü Ege Denizi olan yeni bir deprem meydana geldi.

4.7 büyüklüğündeki depremin 6.89 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

6 GÜNDE 400'ÜN ÜZERİNDE DEPREM

AFAD verilerine göre; saat 10.42'den 11.26'ya kadar 4,2 ve 4,7 ile 4,8 büyüklüğünde üç deprem oldu. Bölgede meydana gelen depremlerin sayısı 400'ü aştı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı ve bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Ege Denizi\'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Dünya Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cemil seckin:
    birilerinin büyük bir korku yaymaya calistiklari kesin.neyi amacladiklarini ise feraseti olan anlayacaktir.feraseti olmayanlara ise artik anlaymak pek fayda vermiyor zaten.bu meseleyi birazcik kurcalayanlar cok iyi bilir ki hergunzaten tum bolgelerde kucuklu buyuklu 300-400 deprem olmakta.neden simdi bunu yeni cikmis gibi haber yapmaktalar son günlerde. 4 7 Yanıtla
  • Apple User:
    büyük İstanbul depremine hazırlık yapıldı mı noldu hazır mı İstanbul yalan siyasetiniz batsın alayınızın 4 0 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    deprem Türkiye ye 250-300 km mesafede oluyor büyük deprem olması durumunda zemini yumuşak bölgeleri etkiler. İzmir deki Seferihisar da olup bayraklı yı. marşta olupta Hatay ı etkilemesi gibi. zemin etüdü yapılmadan inşaat ruhsatı verilmemeli 1 0 Yanıtla
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