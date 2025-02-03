Ege Denizi\'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Dünya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:44'te merkez üssü Ege Denizi olan yeni bir deprem meydana geldi.

4.7 büyüklüğündeki depremin 6.89 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

6 GÜNDE 400'ÜN ÜZERİNDE DEPREM

AFAD verilerine göre; saat 10.42'den 11.26'ya kadar 4,2 ve 4,7 ile 4,8 büyüklüğünde üç deprem oldu. Bölgede meydana gelen depremlerin sayısı 400'ü aştı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı ve bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.