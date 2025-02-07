Ege Denizi\'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Security Spcialist:

Volkan Bey şuan sizden başka küfürlü yorum yapan kimse yok. Küfürlü yorum yapmış olsalarda, bi düşünün siz açaba 20 yaşlardayken nasıldınız. Ha ama yok okadar da alıngansan, bençe hiç dışarı bile çıkma :)