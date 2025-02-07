Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Dünya

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi'nde ardı ardına meydana gelen deprem fırtınası devam ediyor. Son olarak AFAD, Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında 4.8 büyüklüğünde bir depremin daha gerçekleştiğini açıkladı.

07.02.2025 18:49
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Ege Denizi'nde ardı ardına meydana gelen deprem fırtınası devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında, saat 18.17'de kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi\'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Dünya Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Volkan Yeşillik:
    Bu yorumu her habere yazacağım: İT SÜRÜSÜ DOLMUŞ BURASI, BARİ YORUM YAZMAK İÇİN ÜYELİK ÜCRETİ ALIN DA ÇOLUK ÇOCUK KÜFÜRLÜ MESAJLAR YAZIP DURMASIN... 15 4 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Volkan Bey şuan sizden başka küfürlü yorum yapan kimse yok. Küfürlü yorum yapmış olsalarda, bi düşünün siz açaba 20 yaşlardayken nasıldınız. Ha ama yok okadar da alıngansan, bençe hiç dışarı bile çıkma :) 6 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    alıştık artık 4 2 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Allah 85 Million Vatandaşımı hepsini korusun.Amin Amin Amin 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    trampa söyleyin o halleder bu işi 2 1 Yanıtla
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