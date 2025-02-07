Ege Denizi'nde ardı ardına meydana gelen deprem fırtınası devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında, saat 18.17'de kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)