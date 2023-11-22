Kassam Tugayları, Gazze'de zırhlı araçlarından çıkan işgalci İsrail askerlerine saldırdı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail askerleri ve zırhlı araçlara düzenledikleri saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, bir ev içinden saldırı yapan Kassam üyelerinin, zırhlı araçlarından çıkmış İsrail askerlerini vurduğu anlar dikkat çekti.
Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayınlanan videoda, Kassam üyelerinin İsrail'e ait çok sayıda tank ve zırhlı araçları imha ettiği görüntüler yer aldı.
Görüntülerde harabe bir evin içinden, ilerideki İsrail piyadelerine hedef alan Kassam üyelerinin, silahlarını ateşleyerek işgalci askerleri vurduğu anlar da kameraya yansıdı.
Öte yandan Kassam Tugayları'nın Gazze'deki İsrail tanklarını imhasına ilişkin Tel Aviv yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.
İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.
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