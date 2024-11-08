Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini de 5.0 kilometre olarak açıkladı.
Deprem, çevre illerden de hissedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, deprem nedeniyle herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.
Öte yandan deprem anı vatandaşların cep telefonu kameralarına ve iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
A Haber'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, vatandaşları uyararak, "Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Vatandaşlar depremin ardından dışarıya çıkmışken hemen binaların önlerinde bekliyorlar. Bu çok doğru değil. Daha sonra yaşanacak bir artçıda çok katlı binalarda başlarını herhangi bir şey düşebilir. Çok doğru bir yaklaşım değil. Genellikle meydanlarda açık alanlarda beklemek daha sağlıklı olur. Her evin önü çok güvenli değil. " ifadelerini kullandı..
Yaşanan depreminin artçı bir sarsıntı olmadığını kaydeden Ersoy, "Şimdiye kadar bu artçı depremleri hep Hazar denizinin bastısında Doğu Anadolu Fayı üzerinde konuşuyorduk. Bu öyle bir deprem değil. Hazar Gölü'nün doğusunda yer alıyor. Burası yeni bir yer. Bu deprem Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde fakat ben bunu artçı deprem olarak düşünmüyorum. Dolayısıyla bu deprem 2023'ün de, 2020'nin de artçısı bir deprem değil. " diye konuştu.
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Son Dakika › Dünya › Elazığ'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada - Son Dakika
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