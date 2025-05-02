3 çocuğun korku evi! 4 yıl sonra ilk kez güneş gördüler - Son Dakika
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Dünya

3 çocuğun korku evi! 4 yıl sonra ilk kez güneş gördüler

3 çocuğun korku evi! 4 yıl sonra ilk kez güneş gördüler

İspanya'nın Oviedo kentinde, Amerikalı anne ve Alman baba tarafından 4 yıldır eve kapatılan üç çocuğu polis kurtardı. İspanyol basını, ebeveynlerin çocukları Kovid'den korumak için' eve hapsettiğini bildirdi. Çocukların 2021'den beri güneş ışığı görmedikleri ve hala bez kullandıkları belirtildi.

02.05.2025 16:50
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İspanya'da yaşanan elektrik kesintileri, aile içi istismarı ortaya çıkardı. Oviedo kentinde polis, Amerikalı anne ve Alman baba tarafından 4 yıldır eve kapatılan üç çocuğu kurtardı. 8 yaşındaki ikizler ve 10 yaşındaki kardeşleri, 2021'den beri ilk kez güneş ışığı gördü. Çocukları eve kapatan ebeveynler ise gözaltına alındı.

ELEKTİRİK KESİNTİLERİ İSTİSMAR ORTAYA ÇIKARDI

Oviedo polisi pazartesi günü İspanya'daki elektrik kesintileri sırasında evi ziyaret etti ve çocukların içinde yaşadığı koşullar karşısında dehşete düştü. İspanyol polisi, kurtarma operasyonu sırasında çocukların aşırı derecede ürkek davrandıklarını belirtti. Bir polis yetkilisi, "Bahçeye çıkarıldıklarında salyangoz görünce çığlık attılar" ifadesini kullandı.

ÇOCUKLAR HALA BEZ KULLANIYOR

Evin içinde yapılan incelemede, çocukların karyolalarına çizilmiş canavar resimleri ve dağınık halde ilaçlar bulundu. Çocukların ilkokul çağında olmalarına rağmen hala bez kullanmak zorunda oldukları ve kafes benzeri yataklarda uyudukları tespit edildi.

El Pais gazetesinin haberine göre, sağlık kontrolünden geçirilen çocuklarda şiddetli kabızlık olduğunu duyurdu. Yetkililer, çocukların tuvalet kullanımlarının bile belirli saatlerle sınırlandırıldığını açıkladı.

EBEVEYNLERİN KOVİD TAKINTISI

Dail Mail'ın haberinde ise 53 yaşındaki Alman baba Christian Steffen ve 48 yaşındaki Amerikalı anne Melissa Ann Steffen'in, COVID-19 korkusuyla kendilerini ve çocuklarını eve kapattıkları bildirildi. Evde 6 adet hava temizleme cihazı bulundu.

Polis kayıtlarına göre aile, 2021'de çocukların okula gitmesini engelledikleri için uyarı alınca Oviedo'ya taşındı. El Pais, ebeveynlerin çocuklara karaborsadan DEHB ilacı temin ettiğini öne sürdü.

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Son Dakika Dünya 3 çocuğun korku evi! 4 yıl sonra ilk kez güneş gördüler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Paravan Hesap:
    Cenab-ı Allah kendi rızası için şu sözünü verdi kıyametini koparsın artık...???????????? 0 0 Yanıtla
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