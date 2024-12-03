Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi

Dünya

Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, dünya genelinde doğum oranındaki önemli düşüşü insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit olarak nitelendirdi.

Musk söz konusu açıklamayı, Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü verilerine dayanan ve 1960'lardan bu yana dünya genelinde ortalama doğum oranının belirgin bir şekilde düştüğünü gösteren bir grafiğine ilişkin yaptı.

"İNSANLIĞA EN BÜYÜK TEHDİT"

Musk, sosyal medya ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, "Doğum oranlarındaki ciddi düşüş, insan uygarlığının bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehdittir" dedi.

Musk daha önce de defalarca nüfus sorunları konusuna dikkat çekmiş ve bilhassa nüfus durumunu iyileştirmek için gerekli önlemler alınmazsa birçok ülkenin yok olabileceğini belirtmişti.