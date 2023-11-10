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Elon Musk: Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz - Son Dakika

Elon Musk: Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz

10.11.2023 15:06  - Güncelleme: 15:10

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail ve destekçisi ABD'ye dikkat çeken uyarılarda bulundu. Musk, "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane Hamaslı yarattınız? Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 35 gündür bomba yağdırırken, Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'tan Tel Aviv yönetimine ve "kan" kardeşi ABD'ye dikkat çeken uyarı geldi. Musk, "Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz" dedi.

İSRAİL VE DESTEKÇİSİ ABD'YE ÖNEMLİ UYARI

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Gazze'yi kan gölüne çevirerek binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail ve en büyük destekçisi ABD'ye önemli uyarılarda bulundu.

Elon Musk: Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz
Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk.

"SOYKIRIM YAPARAK BİR YERE VARAMAZSINIZ"

Musk, "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane Hamaslı yarattınız? Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz" dedi.

Elon Musk: Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E YÖNELİK SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Elon Musk: Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz

63 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Elon Musk, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk: Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk: Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz - Son Dakika
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