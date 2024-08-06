Elon Musk\'ın "İç savaş kaçınılmaz" yorumu kriz çıkardı! İngiliz hükümetinden yanıt gecikmedi

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3 çocuğun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı İngiltere'de göçmenlerle aşırı sağcı grupları karşı karşıya getirirken düzenlenen protestolar ülkedeki tansiyonu epey artırdı.

"İÇ SAVAŞ" YORUMU KRİZ ÇIKARDI

ABD'li milyarder Musk, X platformunda İngiltere'deki protestolar için "İç savaş kaçınılmaz" yorumunu paylaştı. X platformunun sahibi olan milyarder iş insanı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Müslümanları koruduklarını belirttiği mesajına da "Tüm topluluklara saldırılar konusunda endişeli olmanız gerekmiyor mu?" yanıtını verdi.

"BUNLARIN SOKAKLARIMIZDA VE İNTERNETTE YERİ YOK"

İngiltere Başbakanı Sözcüsü, "Bu tür yorumlar yanlış. Ülkede gördüğümüz şey örgütlü ve şiddet içeren haydutluk ve bunların sokaklarımızda ve internette yeri yok" dedi. Sözcü, göçmen karşıtı aşırı sağcıların öncülük ettiği protestoların İngilizleri temsil etmediğini belirterek "Başbakanımız Musk'ın bu görüşlerini paylaşmıyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümetinin, son olaylarla ilgili suç teşkil eden içeriklerin kaldırılması için sosyal medya şirketleriyle görüşmeler yürüttüğü de kaydedildi.