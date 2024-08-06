Elon Musk'ın "İç savaş kaçınılmaz" yorumu kriz çıkardı! İngiliz hükümetinden yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Dünya

Elon Musk'ın "İç savaş kaçınılmaz" yorumu kriz çıkardı! İngiliz hükümetinden yanıt gecikmedi

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İngiltere'de 3 çocuğun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından başlayan protestolar ülkeyi yangın yerine çevirdi. ABD'li milyarder Elon Musk, İngiltere'deki olaylar için "İç savaş kaçınılmaz" yorumunda bulunurken İngiltere Başbakanı Sözcüsü "Bu tür yorumlar yanlış. Ülkede gördüğümüz şey örgütlü ve şiddet içeren haydutluk ve bunların sokaklarımızda ve internette yeri yok" karşılığını verdi.

06.08.2024 09:23
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3 çocuğun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı İngiltere'de göçmenlerle aşırı sağcı grupları karşı karşıya getirirken düzenlenen protestolar ülkedeki tansiyonu epey artırdı.

"İÇ SAVAŞ" YORUMU KRİZ ÇIKARDI

ABD'li milyarder Musk, X platformunda İngiltere'deki protestolar için "İç savaş kaçınılmaz" yorumunu paylaştı. X platformunun sahibi olan milyarder iş insanı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Müslümanları koruduklarını belirttiği mesajına da "Tüm topluluklara saldırılar konusunda endişeli olmanız gerekmiyor mu?" yanıtını verdi.

Elon Musk'ın 'İç savaş kaçınılmaz' yorumu kriz çıkardı! İngiliz hükümetinden yanıt gecikmedi

"BUNLARIN SOKAKLARIMIZDA VE İNTERNETTE YERİ YOK"

İngiltere Başbakanı Sözcüsü, "Bu tür yorumlar yanlış. Ülkede gördüğümüz şey örgütlü ve şiddet içeren haydutluk ve bunların sokaklarımızda ve internette yeri yok" dedi. Sözcü, göçmen karşıtı aşırı sağcıların öncülük ettiği protestoların İngilizleri temsil etmediğini belirterek "Başbakanımız Musk'ın bu görüşlerini paylaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın 'İç savaş kaçınılmaz' yorumu kriz çıkardı! İngiliz hükümetinden yanıt gecikmedi

İngiliz hükümetinin, son olaylarla ilgili suç teşkil eden içeriklerin kaldırılması için sosyal medya şirketleriyle görüşmeler yürüttüğü de kaydedildi.

Elon Musk\'ın "İç savaş kaçınılmaz" yorumu kriz çıkardı! İngiliz hükümetinden yanıt gecikmedi

Elon Musk, Sözcü, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk'ın 'İç savaş kaçınılmaz' yorumu kriz çıkardı! İngiliz hükümetinden yanıt gecikmedi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emin çetiner: Hadi inşaAllah 51 11 Yanıtla
  • Uuu bbb: çok iyi 50 6 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Savaş tüm insanlık için yıkım getirir 16 5 Yanıtla

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SON DAKİKA: Elon Musk'ın "İç savaş kaçınılmaz" yorumu kriz çıkardı! İngiliz hükümetinden yanıt gecikmedi - Son Dakika
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