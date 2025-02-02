Tesla ve SpaceX'in CEO'su ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Suriye Cumhurbaşkanlığı'na ait resmi hesabı herhangi bir açıklama yapmadan askıya aldı.
Platform yetkililerinden kararın gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak söz konusu karar, Suriye'nin yeni yönetimine yönelik bir sansür olarak yorumlandı.
Suriye yönetimi tarafından askıya alma kararın politik ve taraflı bir yaklaşımın sonucu olduğu öne sürülürken, bazı analistler ise X'in bu hamlesinin Batı ülkelerinin Şam yönetimi üzerindeki baskısının bir yansıması olabileceğini ifade etti.
Son Dakika › Dünya › Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür - Son Dakika
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