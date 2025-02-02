Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Geniş Video İzle

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Suriye Cumhurbaşkanlığı'na ait resmi hesabı herhangi bir gerekçe göstermeden askıya aldı.

02.02.2025 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla ve SpaceX'in CEO'su ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Suriye Cumhurbaşkanlığı'na ait resmi hesabı herhangi bir açıklama yapmadan askıya aldı.

Elon Musk'ın Sosyal Medya Platformu X, Suriye Cumhurbaşkanlığı Hesabını Askıya Aldı

GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Platform yetkililerinden kararın gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak söz konusu karar, Suriye'nin yeni yönetimine yönelik bir sansür olarak yorumlandı.

Elon Musk'ın Sosyal Medya Platformu X, Suriye Cumhurbaşkanlığı Hesabını Askıya Aldı

BATI'NIN ŞAM ÜZERİNDEKİ BASKISININ BİR YANSIMASI

Suriye yönetimi tarafından askıya alma kararın politik ve taraflı bir yaklaşımın sonucu olduğu öne sürülürken, bazı analistler ise X'in bu hamlesinin Batı ülkelerinin Şam yönetimi üzerindeki baskısının bir yansıması olabileceğini ifade etti.

Hamle Elon Musk\'tan geldi! Suriye\'nin yeni yönetimine sansür

Sosyal Medya, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Suriye, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kenan Dayan:
    HERKES ÇIKIN Bİ X DENEN ŞU YERDEN MİLLETİN SAYESİNDE VAR NASILSA.. BOYKOTKE 14 11 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Tebrikler sayin MUSK bu karari bütün teröristler ve diktatörler için almalisin 3 11 Yanıtla
  • Feridun Yapıcı:
    gerekeni yapmış tebrikler 1 3 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    saçmalık. aynı çocuk gibi zorlanınca topunu alıp gidiyorlar. 3 1 Yanıtla
  • Apple User:
    ahmet yilmaz alen maksi çok seviyosan amarikaya git 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal olsun Kral Elon 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
12:16 NATO’dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız
10:52 Gülşen’in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten
10:52 Yunus Akgün’ün talebi Galatasaray’ı şoke etti Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti
10:39 Fenerbahçe’nin yeni transferinin havaalanında zor anları Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
10:32 Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti
10:19 Yeni kayyumlar gelebilir Yeni kayyumlar gelebilir
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
10:17 Gazze’de 4’üncü rehine takası 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak Gazze'de 4'üncü rehine takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 18:23:45. #1.11#
SON DAKİKA: Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.