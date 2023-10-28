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Elon Musk'tan ABD yönetimini bindirecek paylaşımı - Son Dakika

Elon Musk'tan ABD yönetimini bindirecek paylaşımı

Son Güncelleme: 28.10.2023 15:41

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'tan ironik bir İran paylaşımı geldi. Alıntılayarak paylaştığı görselde, ''İran, savaş istiyor. Bakın, onlar ülkelerini bizim askeri üslerimizin ne kadar yakınına kurmuşlar'' ifadeleri yer aldı.

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Musk'ın "Ah İranlı" notuyla alıntılayarak paylaştığı görselin üzerinde "İran, savaş istiyor. Bakın, onlar ülkelerini bizim askeri üslerimizin ne kadar yakınına kurmuşlar" ifadeleri yer alıyor.

ABD'NİN ORTADOĞU'DAKİ ÜSLERİNE GÖNDERME

ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine gönderme yapan Musk'ın bu ironik paylaşımı, kısa sürede milyonlarca görüntülenme alırken, gönderinin altına Gazze'deki İsrail katliamına dair binlerce mesaj geldi.

İşte Elon Musk'ın o paylaşımı;

İNTERNET DESTEĞİNE DUYARSIZ KALMADI

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası iletişim ağları da hasar görerek koptu. Bu gelişme üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı Elon Musk'a " Starlink'i gönder" çağrısında bulunmuştu. Bu çağrılara duyarsız kalmayan Musk, Starlink uydularının Gazze'deki uluslararası kabul görmüş yardım kuruluşlarına internet bağlantısı sağlayacağını söyledi.

Elon Musk, İran, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk'tan ABD yönetimini bindirecek paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'tan ABD yönetimini bindirecek paylaşımı - Son Dakika
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