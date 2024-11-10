Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı - Son Dakika
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Dünya

Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı

Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı

Tayland'da lüks bir restoranda yemek yiyen bir emekli, 2 bin TL tutarındaki hesabı yanlışlık sonucunda 200 bin TL ödeyerek restorandan ayrıldı. Yapılan yanlışlığı hesap dökümlerinde fark eden restoran, ilan yayınlayarak ödemeyi yapan emekliyi aradıklarını duyurdu.

10.11.2024 12:53
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3 Kasım'da Tayland'ın seçkin restoranlarından biri olan Neua Luan Luan'a giden yaşlı adam, servis ettiği yiyecek ve tatlıları tükettikten sonra 2 bin baht (yaklaşık 2 bin lira) tutarındaki hesabı ödemek için kartını çıkardı.

GÜVENLİK KAMERASINI KONTROL ETTİLER

Ödemesini yaptıktan sonra restorandan ayrılan adam kayıplara karışırken, restoran kapanışında günün hasılatını kontrol eden otel yönetimi 200 bin lira tutarındaki ödeme fişini görünce şaşkına döndü. Söz konusu fişin bir yanlışlık sonucu oluşabileceğini, restoranda hiçbir zaman 200 bin lira tutarında bir hesap kesilmediğini belirten yetkililer, hesabın ödendiği saatleri güvenlik kamerasıyla kontrol etti ve hesabın yaşlı adama ait olduğunu tespit etti.

Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı

FACEBOOK ÜZERİNDEN İLAN PAYLAŞTILAR

Restoran, yanlışlığın anlaşılmasının ardından müşterinin yerini tespit etmek ve fazla ödenen tutarı iade edebilmek için ödemeyi işleme koyan banka ile harekete geçti. Ancak banka, kişisel verileri paylaşamayacağını belirterek restoranın talebini reddetti. Yaşlı adamı bulma konusunda çaresiz duruma düşen yetkililer, Facebook hesapları üzerinden ilan paylaşarak 70'li yaşlardaki yaşlı adamı aradıklarını duyurdu.

Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı

ARADIKLARI MÜŞTERİYİ BİR TÜRLÜ BULAMADILAR

Mesajda "Neua Luan Luan, Ratchaphruek şubesinde akşam 19.50'de yemek yiyen bir müşteriyi arıyoruz. Müşteri 2 bin baht yerine, 200 bin baht tutarında fazla hesap ödedi" ifadeleri kullanıldı. Sözcü gazetesinin haberine göre restoran yönetimi, ilandan 3 gün sonra yaptıkları güncelleme ile yaşlı adama hala ulaşamadıklarını belirterek, yardımlara açık olduklarını yineledi.

Tayland, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Kemal Gezer:
    Paramı geri verin ?? 2 0 Yanıtla
  • Yusuf K.soy:
    Türkiye de olsa yetersiz bakiye der 1 0 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Kesin Türkiye değil.... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı - Son Dakika
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