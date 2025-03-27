Emine Erdoğan\'dan BM Genel Merkezi\'nde Sıfır Atık Konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM'nin bugün "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla gerçekleştirdiği "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"nde konuşma yaptı.

"EŞYALAR MANEVİ BOYUTLARIYLA DA HAYATIMIZDA YER ALDI"

BM Genel Merkezi'ne hitap eden Erdoğan, sıfır atık konu başlığı altında kıyafetlerin insan yaşamındaki yerine dikkat çekti. Erdoğan'ın konuşmasından bir kesit şu şekilde: "Eşyalar manevi boyutlarıyla da hayatımızda yer aldılar. Mesela eskiden kıyafetler akrabalar, komşular, dostlar arasında el değiştirirdi. Kullanım süreleri nesillere yayılırdı. Özel günlerde giyilmiş kıyafetler bir anının tarihsel belgeleri haline gelir, yadigarlara dönüşürdü. Bir şal sırf bir annenin boynunu sardı diye önem kazanıp, paha biçilemez olurdu. Küçük tadilatlarla bir kıyafete yepyeni bir ruh katmak ve uzun seneler giymek olağan bir şeydir. Kısacası sıfır atık yaşam tarzı normal olandı."