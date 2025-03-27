Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması - Son Dakika
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Dünya

Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği" kapsamında BM Genel Merkezi'nde bir konuşma yaptı.

27.03.2025 22:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM'nin bugün "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla gerçekleştirdiği "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"nde konuşma yaptı.

"EŞYALAR MANEVİ BOYUTLARIYLA DA HAYATIMIZDA YER ALDI"

BM Genel Merkezi'ne hitap eden Erdoğan, sıfır atık konu başlığı altında kıyafetlerin insan yaşamındaki yerine dikkat çekti. Erdoğan'ın konuşmasından bir kesit şu şekilde: "Eşyalar manevi boyutlarıyla da hayatımızda yer aldılar. Mesela eskiden kıyafetler akrabalar, komşular, dostlar arasında el değiştirirdi. Kullanım süreleri nesillere yayılırdı. Özel günlerde giyilmiş kıyafetler bir anının tarihsel belgeleri haline gelir, yadigarlara dönüşürdü. Bir şal sırf bir annenin boynunu sardı diye önem kazanıp, paha biçilemez olurdu. Küçük tadilatlarla bir kıyafete yepyeni bir ruh katmak ve uzun seneler giymek olağan bir şeydir. Kısacası sıfır atık yaşam tarzı normal olandı."

Emine Erdoğan\'dan BM Genel Merkezi\'nde Sıfır Atık Konuşması

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Son Dakika Dünya Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Serkan Çopur:
    Helal olsun İlkokul mezunu kalksın Koskoca birleşmiş milletlerde konuşma yapsın vallahi Dünyanın sonu 128 10 Yanıtla
  • 205622:
    ooo okulu ne ki ders veriyo 97 5 Yanıtla
  • ender3316:
    ne dersi veriyor tahsili ne 93 6 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    ilköğretim mezunu 82 6 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    kraliçemizin diploması saray üniversitesindenmi 76 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Birleşmiş milletlerde hangi birikimi, egitimi ile konuştu acaba 65 2 Yanıtla
  • Fatih4510:
    porsiyonları küçültelim. 59 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    boş atik çok emine hanim ... 52 1 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    imamoglunu kastetmiş 10 39 Yanıtla
  • Hakan GÜÇLÜ:
    yaw bu işi başımıza bela ettin senin yüzünden bu konuda millet paralarını sokağa attı uygulayan var mı allah aşkına kendine başka bir konu seç yeter yaa. 35 1 Yanıtla
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