Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı - Son Dakika
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Dünya

Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı

Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı\'nın eşi Caparova\'nın akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

05.11.2024 20:25
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, başkent Bişkek'e bugün resmî ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Vitor Orban'ın eşi Aniko Levai'nin onuruna akşam yemeği verdi.

Ala-Arça Devlet Konutları'nda düzenlenen yemek programına gelen lider eşleri, burada Aygül Caparova tarafından karşılandı.

KIRGIZ GELENEKSEL EL DOKUMASI KIYAFETLER SERGİLENDİ

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Emine Erdoğan, lider eşleriyle yemek öncesi ülkenin geleneksel el dokuma kumaşlar ve nakışlardan yapılan kıyafetlerinin sergilendiği defileyi izledi, ardından bu kıyafetleri inceledi.

Daha sonrasında aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, aralarında bir süre sohbet ettikten sonra akşam yemeğine geçti. Yemeğin ardından Aygül Caparov, konuklarını samimiyetle uğurladı.

Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Kırgızistan, Diplomasi, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat:
    Kac para borcu silindi neye karsilik bize de anlatin 8 4 Yanıtla
  • sezai duran:
    Yahu Ekonomik kriz var togg verip at alıyoruz birde üstüne borç siliyoruz pes pes Allah'a havale ediyorum 6 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Emine Hanım Keyfiniz Yerinde 6 2 Yanıtla
  • Ender seker:
    at eti yemiştir şimdi 4 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YESİNLER YESİNLER 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gel keyfim gel ne güzel 4 0 Yanıtla
  • halil eles:
    bir zahmet yemek yapsınlar okadar borç sildiniz 2 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    gözlükler resmen ısık sacıyor ben tam bir hırsızım diyor 2 1 Yanıtla
  • kadir kınay:
    merak içindeydik sagolun 0 0 Yanıtla
  • 7 İphone:
    Çirkin 0 0 Yanıtla
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