Emmanuel Macron Rusya'nın Ukrayna'da Fransız silahları kullanması üzerine konuştu: Bu kararları ben almadım ama savunuyorum - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mauges-sur-Loire kentinde Ukraynalı mültecilerin kabul edildiği merkeze gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Fransa'nın, Avrupa Birliğinin (AB) 2014'teki silah ambargosuna rağmen Rusya'ya 2020'ye kadar silah teslimatına devam ettiğine yönelik Disclose internet sitesinin haberine ilişkin soruya cevaben Macron, Fransa'nın uluslararası hukuka uygun şekilde davrandığını belirtti.

"BU KARARLARI BEN ALMADIM AMA SAVUNUYORUM"

Rusya ile yapılan bazı silah satış sözleşmelerinin iptal edildiğini ifade eden Macron, Disclose internet sitesinin haberinde silah satış sözleşmelerine ilişkin yer alan bilgilerin Fransa tarafından gizlenmediği, bunun Fransa'nın taahhütlerine uygun olduğunu savunarak "2014'de alınan kararları ben almadım, ancak Fransa'nın çıkarları için bu kararları savunacağım" dedi.

"BİZİM GÖREVİMİZ UKRAYNALILARI EN İYİ ŞARTLARDA KORUMAK"

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile devamlı temas halinde olduğunu, savaşa ilişkin somut sonuç olabileceğini düşündüğünde Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirebileceğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının birkaç haftadır sürdüğünü anlatan Macron, "Bizim görevimiz Ukraynalıları ağırlayabilmek, en iyi şartlarda onları korumak. Fransa, üzerine düşeni yapacak ve yapıyor." ifadelerini kullandı.

FRANSA'NIN SATTIĞI SİLAHLAR RUSYA TARAFINDAN UKRAYNA'DA KULLANILIYOR

Disclose internet sitesinin gizli ve resmi belgelere dayandırdığı habere, Fransa, 2015-2020 döneminde Rus ordusunu son teknoloji askeri tehçizatlarla donatmış, böylece Rus kara ve hava kuvvetleri modernize edilmişti. Fransa, 2015'ten bu yana Rusya'ya 76 savaş ekipmanı teslim etmişti. Bu ekipmanların değerinin, 152 milyon avro olduğu ifade ediliyor. Rusya'ya satılan ekipmanlar arasında 1000'den fazla Rus tankını donatmayı amaçlayan termal kameralar, Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterleri için navigasyon sistemleri yer alıyor. Bu ekipmanları, Fransız devletinin en önemli ortağı olduğu Thales ve Safran şirketleri satmıştı.