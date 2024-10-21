Emsal karar çıktı: Bu ifade cinsel taciz sayılacak - Son Dakika
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Dünya

Emsal karar çıktı: Bu ifade cinsel taciz sayılacak

Emsal karar çıktı: Bu ifade cinsel taciz sayılacak

İngiltere'de bir patronun çalışanını 'kel' ifadesini kullanarak aşağılaması ve sonrasında işten çıkarması yeni dönemin başlangıcı oldu. İş mahkemesi, bu olayın ardından erkeklere 'kel' demenin cinsiyetçi bir hakaret olduğunu ve cinsel taciz kapsamına girdiğini belirtti. Bu karar, cinsiyet eşitliği ve iş yerindeki saygı konularında önemli bir emsal oluşturdu.

21.10.2024 19:58
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İngiltere'de sıra dışı bir olay gerçekeşti. Bir iş mahkemesi, bir erkeğe kel demenin cinsiyetçi bir hakaret olduğunu ve bu davranışın cinsel taciz kapsamına girdiğine karar verdi. Bu ilginç olay, cinsiyet eşitliği ve iş yerindeki saygı kurallarına dair önemli bir tartışma başlattı. İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. Erkeğe kel demek cinsel taciz sayıldı. İngiltere Yüksek Mahkemesi, bir erkeğe kel demenin, bir kadının göğüsleri hakkında yorum yapmakla eşdeğer olduğunu belirterek bunu cinsel taciz olarak değerlendirdi. Bu karar, cinsiyet eşitliği ve iş yerinde saygı konularında dikkat çekici bir emsal oluşturdu. 2021 yılında gerçekleşen olayda, bir patron ile çalışanı arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında patron, çalışana kel ifadesini kullandı ve ardından onu işten çıkardı. Çalışan, patronunun haksız yere işten çıkardığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, kel kelimesinin eşitlik yasalarını ihlal edebileceğine ve bunun cinsiyetle ilişkili bir hakaret olduğuna dikkat çekti. Yargıç, kel kelimesinin doğası gereği cinsiyetle ilişkili olduğunu vurgulayarak, bu tür ifadelerin sadece erkeklere yönelik bir aşağılamaya dönüştüğünü belirtti.

Emsal karar çıktı: Kel' ifadesi cinsel taciz sayıldı

CİNSİYET EŞİTLİĞİNE KATKI BULUNDU

Şirketin avukatları, erkek bireylere kel denilmesinin cinsel taciz kapsamına girmediğini savunsa da mahkeme, bir erkeğin kelliği hakkında yorum yapmanın bir kadının vücuduna yönelik yorum yapmasıyla aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Yargıç, "Cinsiyetle ilgili olması için diğer cinsiyeti dışlayarak o cinsiyete uygulanması gerekir" dedi. Mahkeme, kel olan insanların çoğunun erkek olması nedeniyle bu kelimenin bir erkeğe karşı kullanıldığında cinsiyetçi bir hakaret olarak algılandığını ifade etti. Yargıç, erkeklerin saç eksikliğiyle ilgili yorum yapmanın, kadınların göğüslerinin büyüklüğü hakkında konuşmakla aynı olduğunu dile getirdi. Bu emsal karar, iş yerinde cinsiyetçi dilin ve davranışların kabul edilemez olduğunu bir kez daha ortaya koyarak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkıda bulunmuş oldu.

İnsan Hakları, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emsal karar çıktı: Bu ifade cinsel taciz sayılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Yılmaz:
    kelse keldir tuhaf bir karar 15 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burakla alpinin güzalpopolu bacilarihergünveriyor bunun adıkudurmusluksa bizimde yaptığımız capkınlıktır 2 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    enderle sudem aynı kişiler dikkate almayınız 1 11 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Lavuğun teki ferhat eser. 11 1 Yanıtla
  • Hakkı Tan:
    Ferhat eser de keldir kesin 9 2 Yanıtla
  • Ali Aşık:
    Düşünsene Johnny Sins’e patronu kel diyor 5 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    saçmaa 2 0 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Nabıyon be kel :) 0 1 Yanıtla
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