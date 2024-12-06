En yakın müttefiki de sırt çevirdi! Esad artık yalnız

Dünya

Muhaliflerin korkusu Esad\'a bunu da yaptırdı

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Suriye'de Esad karşıtı silahlı muhalif grupların ilerleyişi devam ederken; Esad'ın müttefiklerinden Rusya, Esad'ı kurtarmak için bir planları olmadığını söyledi.

Bloomberg'in Kremlin'den bir kaynağa dayandırdığı haberi göre; "Rusya'nın Beşar Esad'ı kurtma planı var mı" sorusuna yanıt veren kaynak, Suriye rejim güçlerinin mevzilerini terk etmeyi sürdürmesi halinde böyle bir planın gündeme gelmeyeceğini belirtti.

"RUSYA'NIN BAŞKA ÖNCELİKLERİ MEVCUT"

Kaynak, "Rusya'nın Esad'ı kurtarma planı yok ve ordu mevzilerini terk ettiği sürece de bir plan beklemiyoruz. Rusya'nın şu an başka öncelikleri mevcut" ifadelerini kullandı.

LAVROV'DAN KAÇAMAK YANIT

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile bir röportaj yaptı. Dünyanın odağındaki sorulara yanıt aramak için şu ana kadar X'te milyonlarca görüntüleme alan röportajda Lavrov, Doha'da yapılacak görüşmeyi işaret ederek "Suriye'nin istikrarının bu görüşmeyle şekilleneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. Ancak Suriye ile ilgili detaylara girmemesi dikkat çekti.

RUSYA'DAN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Ayrıca bugün muhalifler ve rejim güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Rusya'nın Şam Büyükelçiliği ülkede yaşayan vatandaşları için bir açıklama yayınladı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki askeri ve siyasi durumun zorlaşması nedeniyle Rus vatandaşlarının mevcut havaalanları üzerinden ticari uçuşlarla ülkeyi terk edebileceği belirtildi.