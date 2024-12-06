En yakın müttefiki de sırt çevirdi! Esad artık yalnız - Son Dakika
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Dünya

En yakın müttefiki de sırt çevirdi! Esad artık yalnız

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Kremlin'e yakın bir kaynak, Rusya'nın Esad'ı kurtarmak için bir planı olmadığını ve Suriye Devlet Başkanı'nın ordusu mevzilerini terk etmeye devam ettiği sürece böyle bir planın ortaya çıkacağını da düşünmediğini söyledi.

06.12.2024 21:44
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Suriye'de Esad karşıtı silahlı muhalif grupların ilerleyişi devam ederken; Esad'ın müttefiklerinden Rusya, Esad'ı kurtarmak için bir planları olmadığını söyledi.

Bloomberg'in Kremlin'den bir kaynağa dayandırdığı haberi göre; "Rusya'nın Beşar Esad'ı kurtma planı var mı" sorusuna yanıt veren kaynak, Suriye rejim güçlerinin mevzilerini terk etmeyi sürdürmesi halinde böyle bir planın gündeme gelmeyeceğini belirtti.

"RUSYA'NIN BAŞKA ÖNCELİKLERİ MEVCUT"

Kaynak, "Rusya'nın Esad'ı kurtarma planı yok ve ordu mevzilerini terk ettiği sürece de bir plan beklemiyoruz. Rusya'nın şu an başka öncelikleri mevcut" ifadelerini kullandı.

LAVROV'DAN KAÇAMAK YANIT

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile bir röportaj yaptı. Dünyanın odağındaki sorulara yanıt aramak için şu ana kadar X'te milyonlarca görüntüleme alan röportajda Lavrov, Doha'da yapılacak görüşmeyi işaret ederek "Suriye'nin istikrarının bu görüşmeyle şekilleneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. Ancak Suriye ile ilgili detaylara girmemesi dikkat çekti.

RUSYA'DAN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Ayrıca bugün muhalifler ve rejim güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Rusya'nın Şam Büyükelçiliği ülkede yaşayan vatandaşları için bir açıklama yayınladı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki askeri ve siyasi durumun zorlaşması nedeniyle Rus vatandaşlarının mevcut havaalanları üzerinden ticari uçuşlarla ülkeyi terk edebileceği belirtildi.

En yakın müttefiki de sırt çevirdi! Esad artık yalnız

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Beşşar Esed, Politika, Kremlin, Suriye, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya En yakın müttefiki de sırt çevirdi! Esad artık yalnız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Gariban:
    Yakinda bizim sonumuzda böyle olacak merak etmeyin.. ic savas ve yaptiklari yanina kar kalip kacan bir baskan 13 32 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Rusya karşısına ABD'yi almak istemiyor. zaten Ukrayna'da ters köşe oldular. Esad yanlız kaldı. biz zaten Esad'a bırak git diyecektik herif gelmedi. artık zor kullanarak devrilmesini izliyoruz. bütün bunlar büyük ortadoğu projesi için yapılıyor. asgari ücrete zam yapın loo 24 19 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Ortada kötü yazılmış bir senaryo var . Kimin fiğüran kimin başröl olduğu belli değil. Filmin sonunda sahneyi seti bizim temizleyeceğimiz ortada. 14 7 Yanıtla
  • Oral Doğu:
    ARAP KAREKTERİ HEP BUDUR. SAYISIZ ÖRNEĞİ VAR. UKRAYNA BÖYLE OLMADIĞI İÇİN DÜNYA ARKADINDA 7 9 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Ukranya’da sıkışan Rusya Esad’ı sattı karşılığında bir şeyler almıştır. Esad finalı iyi yapmalı haydutlardan kurulu düşmanlarını kucağına çekerek kıllı kollarında son nefesini verdirmeli. 4 9 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Savaşların başlarından beri her türlü desteği veren onun için savaşı göze alan Rusya neden şimdi k@til esadı yalnız bıraktı. Acaba kapalı kapılar ardındaki sinsi plan nedir 9 1 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    aynısı ermenistanda oldu lafını dinlemeyene sopa atacak hali yok heralde. otur anlaş dedi anlaşmadı. israile kapıları açmak üzere. abd ye bir kale daha vermemek için savaşmaya aç muhalifleri israilin karşısına dikti 5 2 Yanıtla
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