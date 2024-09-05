Endonezya\'da 5 metre uzunluğundaki yılan, yaşlı kadını öldürdü

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Endonezya'da korkunç bir olay yaşandı. 57 yaşındaki Hapsah adlı kadın, 27 Ağustos'ta bir plantasyonda kauçuk ağaçlarından özsuyu toplarken dev bir piton tarafından saldırıya uğradı.

5 metre uzunluğundaki yılan, kadını etkisiz hale getirip vücuduna dolanarak nefesini kesti. Yılanın, kadını başından başlayarak yutmaya çalıştığı düşünülüyor.

Aynı plantasyonda çalışan 66 yaşındaki eşi M. Safri, karısı eve dönmeyince onu aramaya çıktı. Çalılıklardan gelen hışırtıyı duyunca yaklaştı ve dehşet verici manzarayla karşılaştı: Piton, eşinin etrafına dolanmıştı.

Polis Şefi Iptu Usaha Sitepu, "Kadın boğularak ölmüştü ve yılan onu başından yutmaya başlamıştı. Kocası yılanın kuyruğunu çekip vurarak eşini kurtarmaya çalıştı," dedi.

Öfkeli köylüler yılanı bulup öldürdü. Köy muhtarı Amdi, "Yılan Hapsah'ı neredeyse tamamen yutmuştu, kocası onu kurtardığında vücudunun sadece yarısı dışarıdaydı," diye açıkladı.

Yasını tutan Safri, "Keşke eşimi korumak için orada kalsaydım," diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Bu olay, Endonezya'da son günlerde yaşanan ikinci benzer trajedi. Daha önce de 74 yaşındaki Maga adlı bir büyükanne, piton saldırısına uğramıştı.

Retiküle piton, dünyanın en uzun yılanı olarak biliniyor. Güneydoğu Asya'ya özgü bu tür, ormanlar, bataklıklar ve hatta şehirlerde yaşayarak insanlar için tehlike oluşturuyor.