Endonezya'da 5 metre uzunluğundaki yılan, yaşlı kadını öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Endonezya'da 5 metre uzunluğundaki yılan, yaşlı kadını öldürdü

Endonezya\'da 5 metre uzunluğundaki yılan, yaşlı kadını öldürdü

Endonezya'da korkunç bir olay yaşandı. 57 yaşındaki Hapsah, plantasyonda çalışırken 5 metrelik bir piton tarafından saldırıya uğradı. Yılan, kadını boğduktan sonra yutmaya çalıştı. Eşi M. Safri, onu ararken bu dehşet verici sahneyle karşılaştı. Polis Şefi Sitepu, kadının öldüğünü ve yılanın onu yutmaya başladığını açıkladı. Safri, eşini kurtarmak için çabaladı ancak başarılı olamadı. Olay, bölgede büyük üzüntü yarattı.

05.09.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'da korkunç bir olay yaşandı. 57 yaşındaki Hapsah adlı kadın, 27 Ağustos'ta bir plantasyonda kauçuk ağaçlarından özsuyu toplarken dev bir piton tarafından saldırıya uğradı.

5 metre uzunluğundaki yılan, kadını etkisiz hale getirip vücuduna dolanarak nefesini kesti. Yılanın, kadını başından başlayarak yutmaya çalıştığı düşünülüyor.

Aynı plantasyonda çalışan 66 yaşındaki eşi M. Safri, karısı eve dönmeyince onu aramaya çıktı. Çalılıklardan gelen hışırtıyı duyunca yaklaştı ve dehşet verici manzarayla karşılaştı: Piton, eşinin etrafına dolanmıştı.

Polis Şefi Iptu Usaha Sitepu, "Kadın boğularak ölmüştü ve yılan onu başından yutmaya başlamıştı. Kocası yılanın kuyruğunu çekip vurarak eşini kurtarmaya çalıştı," dedi.

Öfkeli köylüler yılanı bulup öldürdü. Köy muhtarı Amdi, "Yılan Hapsah'ı neredeyse tamamen yutmuştu, kocası onu kurtardığında vücudunun sadece yarısı dışarıdaydı," diye açıkladı.

Yasını tutan Safri, "Keşke eşimi korumak için orada kalsaydım," diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Bu olay, Endonezya'da son günlerde yaşanan ikinci benzer trajedi. Daha önce de 74 yaşındaki Maga adlı bir büyükanne, piton saldırısına uğramıştı.

Retiküle piton, dünyanın en uzun yılanı olarak biliniyor. Güneydoğu Asya'ya özgü bu tür, ormanlar, bataklıklar ve hatta şehirlerde yaşayarak insanlar için tehlike oluşturuyor.

Endonezya'da 5 metre uzunluğundaki yılan, yaşlı kadını öldürdü

Endonezya, 3-sayfa, Dünya, Polis, Doğa, Doğa, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Endonezya'da 5 metre uzunluğundaki yılan, yaşlı kadını öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:07:39. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya'da 5 metre uzunluğundaki yılan, yaşlı kadını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement