Endonezya'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı - Son Dakika
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Endonezya'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı

Endonezya\'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı

Endonezya'nın Tangerang şehrinde, 36 yaşındaki bir baba, yeni doğan bebeğini Facebook üzerinden yaklaşık 26.000 TL'ye sattı. Bebeğin annesi eve dönüp çocuğunu bulamayınca durum ortaya çıktı. Baba, elde ettiği parayı kumar oynamak için kullandığını itiraf etti. Polis, bebeği bulup iki kişiyi daha tutukladı ve suçlular, 15 yıla kadar hapis ve 1.125.000 TL para cezasıyla karşı karşıya. Bu olay, Endonezya'da çocuk kaçakçılığının ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor.

09.10.2024 14:30
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Endonezya'nın Tangerang şehrinde, 36 yaşındaki bir baba, yeni doğan bebeğini Facebook üzerinden 700 sterline (yaklaşık 26.000 TL) sattığı ortaya çıktı. Polis, adamın elde ettiği parayı kumar oynamak için kullandığını açıkladı.

Olay, bebeğin annesinin eve dönüp çocuğunu bulamaması üzerine ortaya çıktı. Baskı altında kalan baba, bebeği sattığını itiraf etti. Polis şefi Zain Dwi Nugroho, "Adam Facebook'ta bebek arayan bir çiftle iletişime geçip satışı ayarladı" açıklamasında bulundu.

Polis, bebeği Tangerang'da bir evde buldu ve insan kaçakçılığı şüphesiyle iki kişiyi daha tutukladı. Suçlular, Endonezya yasalarına göre 15 yıla kadar hapis ve 600 milyon rupi (yaklaşık 1.125.000 TL) para cezasıyla karşı karşıya.

Endonezya Çocuk Koruma Komisyonu Başkanı Ai Maryati, "Çocuklara bu şekilde davranmanın hiçbir mazereti olamaz ve haklarının ihlali şiddetle cezalandırılmalıdır" dedi.

Bu olay, Endonezya'da çocuk kaçakçılığının ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda Depok şehrinde de benzer bir bebek kaçakçılığı şebekesi çökertilmişti.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan bu tür yasa dışı satışlara karşı halkı uyarıyor ve bu suçlarla mücadele etmeye devam edeceklerini belirtiyor.

Teknoloji, Endonezya, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Endonezya'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı - Son Dakika

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