Endonezya'da meydana gelen yanardağ patlamasında 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Endonezya'da meydana gelen yanardağ patlamasında 10 kişi hayatını kaybetti

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Endonezya'daki Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nın patlaması sonucunda en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Patlama gece yarısı gerçekleşti ve yanardağ 2 kilometre yüksekliğe kadar kahverengi kül ve lav püskürttü. Bölgedeki bir rahibe manastırı faciadan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Patlama sonrasında elektrikler kesildi ve çevrede panik yaşandı. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Merkezi, yanardağ için en üst düzey alarm verdi.

04.11.2024 13:25  Güncelleme: 13:33
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Endonezya'nın Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nda meydana gelen şiddetli patlama, bölgede büyük bir felakete yol açtı. Gece yarısı aniden harekete geçen yanardağ, 2 kilometre yüksekliğe ulaşan kahverengi kül ve lav püskürttü. Yerel makamların açıklamalarına göre, felakette en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Volkanik patlamanın en ağır vurduğu yerlerden biri Saint Gabriel Vakfı'na ait rahibe manastırı oldu. Vakıf Başkanı Agusta Palma'nın bildirdiğine göre, bir rahibe yaşamını yitirdi, bir diğer rahibenin ise halen kayıp olduğu belirtildi. Manastırdaki rahibeler, yoğun kül yağışı altında karanlıkta kaçmak zorunda kaldı.

Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, şiddetli yağmur ve yıldırımlar da halkın paniğe kapılmasına neden oldu. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Merkezi, yanardağ için en üst düzey alarm ilan etti. Püsküren sıcak küller çevre köylere ulaşarak çok sayıda evi küle çevirdi. Gökyüzünün kızıla büründüğü felakette, kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Endonezya'da meydana gelen yanardağ patlamasında 10 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da meydana gelen yanardağ patlamasında 10 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da meydana gelen yanardağ patlamasında 10 kişi hayatını kaybetti
Endonezya\'da meydana gelen yanardağ patlamasında 10 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Endonezya'da meydana gelen yanardağ patlamasında 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da meydana gelen yanardağ patlamasında 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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