Endonezya\'da uçağın düştüğü yer tespit edildi

Endonezya'da başkent Cakarta'dan kalkış yapan yolcu uçağının düştüğü bölgenin tespit edildiği duyuruldu.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu. İrtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Endonezya medyası, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri'ne (TNI) bağlı birliklerin, uçağın düştüğü bölgenin koordinatlarını belirlediğini duyurdu. Uçağın düştüğü bölgede dalgıç ekiplerinin hazır bulunduğu ifade edildi.
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