Endonezya'da uçağın düştüğü yer tespit edildi - Son Dakika

Endonezya'da uçağın düştüğü yer tespit edildi

Endonezya\'da uçağın düştüğü yer tespit edildi
Son Güncelleme: 09.01.2021 18:51

Endonezya'da başkent Cakarta'dan kalkış yapan yolcu uçağının düştüğü bölgenin tespit edildiği duyuruldu.

Endonezya'da başkent Cakarta'dan kalkış yapan yolcu uçağının düştüğü bölgenin tespit edildiği duyuruldu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu. İrtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Endonezya medyası, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri'ne (TNI) bağlı birliklerin, uçağın düştüğü bölgenin koordinatlarını belirlediğini duyurdu. Uçağın düştüğü bölgede dalgıç ekiplerinin hazır bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Endonezya'da uçağın düştüğü yer tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da uçağın düştüğü yer tespit edildi - Son Dakika
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