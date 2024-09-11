Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar - Son Dakika
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Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar

Endonezya\'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar

Endonezya'da Torajan kabilesi, ölü akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekme geleneğini sürdürüyor. Ağustos sonlarında gerçekleşen ritüelde, cesetler temizlenip giydirilir, hatta sigara verilir. Amaç, atalarla bağı korumak ve aile ilişkilerini güçlendirmek. Kabile, bu geleneğin şans getirdiğine inanıyor. Ancak, cesetlerin sağlık riski oluşturabileceği de göz ardı edilmemeli.

11.09.2024 10:30
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Endonezya'nın Sulawesi adasında yaşayan Torajan kabilesi, oldukça ilginç bir geleneği sürdürüyor. Ma'nene adı verilen bu ritüelde, ölen aile üyeleri mezarlarından çıkarılıyor ve yaşayan akrabalarıyla birlikte fotoğraf çektiriliyor.

Bu gelenek, her birkaç yılda bir, genellikle Ağustos ayı sonlarında gerçekleştiriliyor. Aileler, ölmüş yakınlarının mumyalanmış bedenlerini mezardan çıkarıyor, temizliyor ve yeni kıyafetler giydiriyor. Hatta bazen cesetlere sigara bile veriliyor.

Ritüelin amacı, ataların ruhlarıyla bağlantıyı sürdürmek ve aile bağlarını güçlendirmek. Torajanlar, bu geleneğin onlara şans ve bereket getireceğine inanıyor.

Torajan kültüründe ölüm, ani bir son değil, uzun bir süreç olarak görülüyor. Ölen kişi, uygun bir cenaze töreni düzenlenene kadar evde tutuluyor ve "hasta" veya "uykuda" olarak kabul ediliyor. Bu hazırlık süreci bazen yıllar sürebiliyor.

Cenaze törenleri büyük ve masraflı olaylar. Törende su bufaloları kurban ediliyor ve ne kadar çok bufalo kurban edilirse, ölen kişinin öte dünyada o kadar yüksek statüye sahip olacağına inanılıyor.

Bu gelenek, dışarıdan bakanlar için ürkütücü görünse de, Torajan halkı için atalarına olan saygı ve sevginin bir ifadesi. Ancak, cesetlerin sağlık açısından risk oluşturabileceği de unutulmamalı.

Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar

Kültür Sanat, Endonezya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Kuzey efe: Tövbe yarabbi . Yalnız sondaki bildiğin poz vermiş. 5 1 Yanıtla
  • Kemsl: Allahim sen aklımıza mukayyet ol yarabbim. 2 1 Yanıtla
  • Salıh Ozturk: Bu haberin Bize ne gibi katkısı var? 1 1 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Aman göstermeyin.Bizimkilerde başlar yapmaya 1 0 Yanıtla
  • Emir Arslan: İnsanlardan artık herşey beklemek mümkün ve malesef herşeye alıştırıyorlar 0 0 Yanıtla

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