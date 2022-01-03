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Enflasyon 19 yılın zirvesinde: Yüzde 36,08 - Son Dakika
BBC

Enflasyon 19 yılın zirvesinde: Yüzde 36,08

03.01.2022 10:19
Enflasyon 19 yılın zirvesinde: Yüzde 36,08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 13,58 arttığını, TÜFE'nin yıllık bazda ise yüzde 36,08'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 13,58 arttığını, TÜFE'nin yıllık bazda ise yüzde 36,08'e yükseldiğini açıkladı. Mayıs 2003'ten bu yana yıllık TÜFE ilk kez yüzde 30'u aştı.

Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artış ise Aralık'ta aylık bazda yüzde 19,08, yıllık bazda ise yüzde 79,89'a çıktı.

Aralık 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düştü. 33 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 364 maddenin ortalama fiyatı ise arttı.

Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.

ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 82,81

TÜİK'ten önce ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Aralık ayı tüketici fiyat endeksi hesaplamalarını kamuoyu ile paylaştı.

ENAG'a göre Aralık'ta enflasyon yüzde 19,35 oldu.

Günlük fiyat değişimleriyle hesaplanan enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 82,81 olarak hesaplandı.

Enflasyon 19 yılın zirvesinde: Yüzde 36,08
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