Epstein\'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi\'deki sahne akıllara geldi

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Epstein skandalında ortaya çıkan yeni detaylar tüm dünyayı adeta şoke etmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin adının geçtiği pedofili ve istismar davasında şahısların amaçlarından birinin de çocuklardan "adrenokrom" hücreli kan alarak ömürlerini uzatmak olduğu iddia edilmişti. Aynı konunun, yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde de işlendiği ortaya çıktı.

DÜNYAYA SARSAN PEDOFİLİ SKANDALI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Jeffrey Epstein

BİRÇOK ÜNLÜ KİŞİNİN DE İSMİ GEÇİYOR

Epstein'in "fuhuş adasıyla" ilgili dava dosyalarının beşinci ve son bölümü yayınlandı. Yaklaşık bin 400 sayfalık belgelerde Epstein'in ifadeleri yer alıyor. Ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiasının yer aldığı belgelere göre Epstein, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayı yüzlerce kez reddetti. Belgelerde yer alan 2016 yılındaki yeminli ifadesinde Epstein, Prens Andrew'a şantaj yapmaya çalışıp çalışmadığına yönelik sorular karşısında en az 500 kez susma hakkını kullandı.

Küresel bir organizasyon şebekesi kuran Jeffrey Epstein'ın kara kaplı defterinden; Donald Trump, Bill Clinton, Stephen Hawking, Prens Andrew, Maxwell başta olmak üzere dünyaca ünlü isimler çıkmıştı. Bir Türk kadının da adı geçtiği skandalda 1999 depremi sonrası kaybolan çocukların söz konusu skandal şebekesi tarafından kaçırıldığı iddiaları da geniş yankı buldu.

YILLAR ÖNCE KURTLAR VADİSİ'NDE KONU EDİLMİŞ

İsrail istihbaratı MOSSAD adına çalıştığı iddia edilen pedofili milyarder Jeffrey Epstein'ın aynı zamanda çocuklardan aldığı kanları, zenginlere sattığı iddia edildi. "Adrenochrome" olarak bilinen çocuk kanı, zenginlerin ömrünü uzatmak için kullanılıyor. 0-9 yaş arası çocukların boynundan alınan bu kanı Madonna, George Clooney, George W. Bush, Barack Obama, Hillary Clinton, Lady Gaga, Brad Pitt, Adam Sandler, Celine Dion, Kate Moss, Johnny Deep, Tom Cruise, Marina Abramovich, Jim Carrey, Tom Hanks gibi isimlerin kullandığı iddia ediliyor.

Öte yandan yıllar önce yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde, "Adrenochrome" olarak bilinen çocuk kanının zenginlere satılmasının işlendiği öğrenildi. Dizideki sahnede doktor, "Majesteleri daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için kanını tazeleyip gençleşecek." derken, Arthur ise "Çocuklar ölecek öyle mi?" diyor. Doktor ise "Onlar kanlarını vererek ölümsüz olacaklar" yanıtını veriyor.