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Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, İngiliz Kraliyet locasından çıkarılacak - Son Dakika
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Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, İngiliz Kraliyet locasından çıkarılacak

Pedofili ve fuhuş ağı yöneticisi Jeffrey Epstein ile ilişkisi olduğu iddia edilen Prens Andrew, İngiliz Kraliyet ailesi tarafından görevlerinden çıkarılacak. New York mahkemesinde yayınlanan belgeler, Prens Andrew'ın cinsel istismar iddialarını ve küçük yaştaki kızlarla cinsel ilişki partisi düzenlediği iddialarını gündeme getirdi.

Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, İngiliz Kraliyet locasından çıkarılacak
05.01.2024 - 11:24,  Güncelleme: 12:24
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Jeffrey Epstein' yönettiği pedofili ve fuhuş ağında ismi geçen Prens Andrew, İngiliz Kraliyet locasından çıkarılacak.

Dün erken saatlerde New York mahkemesinde yayınlanan belgeler, Prens Andrew'ın Epstein ile ilişkisini tekrar gündeme getirerek, prensin 'cinsel istismar eylemleri' ve 'küçük yaştaki kızlarla cinsel ilişki partisi düzenlediği iddia edildi.

Prens Andrew, tüm suçlamaları reddetse de, Kral Charles'ın 'Andrew sorununu' çözme kararlılığını 'netleştiren' bu belgelerin, Andrew'ın kraliyet görevlerine asla geri dönmemesine yol açacağı ifade edildi.

Kraliyet çevrelerinden alınan bilgilere göre, Prens Andrew'ın Royal Lodge'dan çıkarılması ve statüsüne uygun daha küçük bir konuta taşınması için zaten planlar yapılmaktaydı. Ancak yeni mahkeme belgeleri, Kral Charles'ın bu kararlılığını daha da güçlendirmiş gibi görünüyor. Kral, kardeşi Andrew'a, kraliyet görevlerine geri dönme izni vermeyeceği ve daha küçük bir konuta taşınması gerektiği konusundaki kararlılığını artırmıştır.

Öte yandan, Kral'ın, Andrew'ı aile ve özel etkinliklere katılmasına izin verirken resmi ve kamusal etkinliklerden uzak tutma kararlılığının değişmediği belirtiliyor. Bu durum, Andrew'ın kraliyet görevlerine geri dönmeyeceği ve toplum önünde resmi bir rol üstlenmeyeceği anlamına geliyor.

Prens Andrew, mahkeme belgelerinde Epstein ile ilişkisi hakkındaki iddialara sert bir şekilde karşı çıksa da, Kral'ın bu konudaki kararlı tutumu, Andrew'ın kraliyet ailesindeki rolünün tamamen sona erdiği bir döneme işaret ediyor. Yeni yayınlanan belgelerin etkisiyle, Andrew'ın kamuoyu önünde itibarını toparlama çabalarının daha da zorlaşabileceği öngörülüyor.

Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, kraliyet locasından çıkarılacak ve unvanları elinden alınacak
Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, kraliyet locasından çıkarılacak ve unvanları elinden alınacak
Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, kraliyet locasından çıkarılacak ve unvanları elinden alınacak
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Birleşik Krallık, Hukuk, 3.Sayfa, Asayiş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein skandalı sonrası Prens Andrew, İngiliz Kraliyet locasından çıkarılacak - Son Dakika


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