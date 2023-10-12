Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü! Bağımsız Filistin vurgusu zirveye damga vurdu

"Bizi yüzüstü bıraktı, onu hiçbir zaman affetmeyeceğim"

Gözünü neden kan bürüdüğü şimdi belli oldu! Netanyahu\'nun başı fena halde dertte

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail- Filistin gerilimi sonrası bölgede barışın tesisi için yürüttüğü diplomasi trafiğini aralıksız sürdürüyor. Dünya liderleri ile bölgede atılacak adımları konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü.

"TÜRKİYE ARABULUCULUĞA HAZIR"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.