Erdoğan: Benim Biden'ı aramam şık olmaz, herhalde bizi bundan sonra kendisi ağırlar
12.11.2023 13:23
- Güncelleme: 13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad dönüşü uçakta bir gazetecinin kendisine yönelttiği "Gazze için diplomasi trafiğinizde Biden'la görüşme de var mı?" sorusuna "Benim Biden'ı aramam şık olmaz, herhalde bizi bundan sonra kendisi ağırlar. Ortadoğu'da, Doğu Akdeniz'de, bölgemizde kilit ülke konumunda olduğumuzu sadece biz söylemiyoruz. Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen bir girişimde bulunmak, plan yapmak mümkün değil" yanıtını verdi.