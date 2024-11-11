Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti - Son Dakika
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Dünya

Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katıldığı Suudi Arabistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'nda ilginç anlar yaşandı. Erdoğan, Esad'ın konuşmaya başlamasıyla birlikte salondan ayrıldı.

11.11.2024 17:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.

ESAD KONUŞURKEN ERDOĞAN SALONU TERK ETTİ

Zirvede ilginç anlar yaşandı. Suriye Devlet Başkanı Esad konuşmaya başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan salonu terk etti.

Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

İKİ LİDER AYNI KAREDE

Zirvede liderlerin bir arada fotoğraf çekildiği anda Erdoğan ve Esad aynı karede yer aldı. Erdoğan ile Esad'ın, Riyad'da olası görüşmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

ERDOĞAN'DAN ESAD'A GÖRÜŞME TEKLİFİ YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında New York'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, BM çalışmaları marjında, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile ilişkileri "normalleştirmek" için bir araya gelme talebinde bulunduğunu söylemişti. İki ülke Suriye ihtilafının başlamasının ardından 2011'de resmî olarak bütün ilişkilerini koparmıştı.

ESAD, "ASKERLERİN ÇEKİLMESİ ÖN KOŞUL DEĞİL" DEMİŞTİ

Esad, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri düzeltme çabalarının "şimdiye kadar somut bir sonuç getirmediğini" dile getirmişti. Görüşmelere başlamak için Türkiye'nin askerlerinin çekilmesinin bir ön koşul olmadığını söyleyen Esad, "Girişimler, arabulucuların ciddiyetine ve isteğine rağmen, bahsetmeye değer hiçbir sonuç vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

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Son Dakika Dünya Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Sudem melis:
    Yanlış Yapıyorsun Reis Suriyelileri Göndersene Protesto Edeceğine 170 15 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    esad akıllı ol bır gece ansızın çökeriz 43 131 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sırf multecileri geri vermemek icin sn.cbaakani olay yapiyor. abi ulkeyi bolmenin size faydasi ne. yeter artik def edin gitsinler 122 17 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Al sana ikiyüzlü 95 20 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Esat cok uzulmustur 83 10 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Tavşan dağa küsmüş, dağın umrunda olmamış, Artık bitik birisin, seni kim umursuyorki Reco efendi. 53 32 Yanıtla
  • Mehmet Mekik:
    Ne bu lahana turşusu ne bu perhiz derler adama 70 12 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Sisiyi opuyordu ama chpye oy verirseniz sisiye verirsiniz dedikten sonra 53 10 Yanıtla
  • Bülent Özkan:
    adam bir sürü çapulcuyu türkiyeye kitledi çokta umrunda 54 8 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Esat, dur gitme yarr.ğını yediğim gitme dememiş mi? 32 13 Yanıtla
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