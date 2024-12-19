Sisi\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a karşılama

Tahsin Mehdevi:

D8 oluşumu tam aktif hale getirilmiş olsaydı, İslam beldeleri bu hallerde olmazdı. Maalesef ülke yöneticilerinin kahır ekseriyeti bop çukurunda siyonist-emperyalist şeytanların oyuncağı olmuş durumda ve bu oluşuma da formalite olarak iştirak ediyorlar. D8 rahmetli Erbakan hocamızın büyük çabası sonucu oluşturuldu ve gerçekten sahip çıkılsa idi İslam ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler çok çok farklı refah ve huzur içerisinde olurlardı.