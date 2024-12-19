Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama - Son Dakika
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Dünya

Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı. Mısır'ın başkanlık sarayına son gelen lider olan Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi karşıladı.

19.12.2024 13:11  Güncelleme: 13:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'nin oluşturduğu D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Erdoğan'a ziyaretinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

SALONA GİRİŞ YAPAN SON LİDER ERDOĞAN OLDU

D-8 Zirvesi için tüm ülke liderleri Mısır Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Saray'ın toplantı salonunda Sisi, tüm liderleri karşıladı. Salona giriş yapan son lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Sisi, tebessümle elini uzatarak Erdoğan'la selamlaştı.

D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde "Suriye" mesajı
Sisi\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a karşılama

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Kahire, Saray, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • yavuz d:
    birazdan bi kac sigir gelir hani sisi darbeciydi niye gorusuyor diye:) sigirlar devlet kin tutmaz hangi ulkeyle cikarimiz varsa muttefikimiz olur yoksa dusmanimiz olur gun gelir yine muttefik olur boyle surer gider gun gelicek vaktiyle bizimkiler yuzme mesafesindeki rodos u nasil yunana verdilerse tekrar adalari alma ugruna dostta olunur 46 49 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    katil sisinin ayağına tıpış tıpış git öyle 46 35 Yanıtla
  • Huseyin Orhan:
    Lütfen orda kal gelme ülke nefes alıyor sensiz !! 24 9 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    rabiaaa alkış ?? 24 6 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    D8 oluşumu tam aktif hale getirilmiş olsaydı, İslam beldeleri bu hallerde olmazdı. Maalesef ülke yöneticilerinin kahır ekseriyeti bop çukurunda siyonist-emperyalist şeytanların oyuncağı olmuş durumda ve bu oluşuma da formalite olarak iştirak ediyorlar. D8 rahmetli Erbakan hocamızın büyük çabası sonucu oluşturuldu ve gerçekten sahip çıkılsa idi İslam ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler çok çok farklı refah ve huzur içerisinde olurlardı. 22 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HALA ERBAKAM DIYEN ZAVALLILAR VAR AGIR SANAYI DIYE DIYE GITTI MUTAHİTLERİ ULKEYI BELLIYOR 2 21 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    Dostum sisi... 18 2 Yanıtla
  • Mustafa:
    dün darbeci sisi bugün dostum sisi devlet politikası bu işte 16 3 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Rabia isaretiyle karsilamistir kesin 17 1 Yanıtla
  • Ela:
    bütün ihtiyarlar heyeti toplanmış vakit tamam hade gel :)) 11 2 Yanıtla
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