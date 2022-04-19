Erdoğan'dan Filistin hamlesi! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u arayıp şartını sunacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la telefonda görüşeceğini bildirdi. Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti MYK toplantısında, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahaleleri de gündeme geldi.

"FİLİSTİN, KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyleyen Erdoğan'ın "Her zaman olduğu gibi, daha önce söylediğim gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Sayın Herzog'la da bu çerçevede konuşacağız" dedi.

ERDOĞAN HERZOG'A ŞART SUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'a "Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz" diyeceğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE HATIRLATMIŞTI

Erdoğan ve Herzog en son 1 Nisan'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yinelemişti.