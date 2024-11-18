Erdoğan\'dan G20 Zirvesi\'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

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Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, " Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BREZİLYA'DA G20 ZİRVESİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki İsrail katliamına değinen Başkan Erdoğan, dünyaya ateşkes çağrısı yaptı.

"GAZZE'DE DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI"

Erdoğan şunları söyledi: "Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır. Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor. (Gazze) Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı. Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum."