Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı - Son Dakika
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Dünya

Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

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Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail katliamına değinerek dünyaya Gazze çağrısı yaptı. Erdoğan, "Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum." dedi.

18.11.2024 20:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, " Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BREZİLYA'DA G20 ZİRVESİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki İsrail katliamına değinen Başkan Erdoğan, dünyaya ateşkes çağrısı yaptı.

Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

"GAZZE'DE DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI"

Erdoğan şunları söyledi: "Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır. Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor. (Gazze) Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı. Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum."

Erdoğan\'dan G20 Zirvesi\'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

Uluslararası İlişkiler, G20 Liderler Zirvesi, Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Politika, Brezilya, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Dagdelen:
    Sayın başkan sen Gazzeyi bırak Türkiye’ye bak şiddet almış başını gidiyor adalet desen yok çocuklar beslenemiyor Afrika ülkesine döndük bırak artık bu ayakları işe yaramıyor ülkene bak ülkene 73 45 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Tamam dinlediler hemen ateşkes ilan ederler sn paşam falan fişman işte 55 25 Yanıtla
  • Necip Ahmetoğlu:
    reis boşa konuşmuyor bir gün gelecek herkes anlayacak 29 31 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunlar varya bunlar sağır olmuş sizin söylediğinizi duymuyor sayın Erdoğan özellikle abd 30 20 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu Söylediğin Olmayacak Senin Demenlede Olmuyor Reis 21 15 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Kim ne yapsın Yalova Kaymakamını 16 18 Yanıtla
  • Tarık:
    Ülke acından ölüyor ekonomi bitmiş şiddet cinayet adaletsizlik almış başını gidiyor bu hale Show peşinde gördünüz mü etkiyi yetkiyi verenler 17 9 Yanıtla
  • Ender seker:
    türkiye dışında herkesle ilgileniyor bize ne la Gazze'den 9 12 Yanıtla
  • Ugur Kaya:
    Kimsenin dinlemedigi sözü niye söylersinki be adam 11 10 Yanıtla
  • Derviş:
    Nükleer Silahın olsa kesin uyarlar dinler ler ama bu halinle kimse seni sallamaz 9 7 Yanıtla
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