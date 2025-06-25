Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Trump\'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
25.06.2025 08:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Trump\'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

AKŞAM YEMEĞİ SONRASI BİR ARAYA GELDİLER

Erdoğan ve Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrası bir araya geldi. İki lider, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk kez bir araya geldi.

Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı

"TÜRKİYE İLE ABD İKİLİ İLİŞKİLERİ ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Trump'ın Lahey'de gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti."

Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı

ERDOĞAN ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIĞINI İLETTİ

Cumhurbaşkanımız, Amerika Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail- İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı. İki lider, NATO'nun önde gelen Müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti."

Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE TRUMP İLE TOKALAŞTI

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi gerçekleştirilen yemek öncesi Aile Fotoğrafı çekiminde solunda bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile tokalaştı. Erdoğan ve Trump'ın kameralar önündeki samimi anları tüm dünyada gündem oldu. Erdoğan'ın sağında ise Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini yer aldı.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferudun ozmen:
    Ülkede konuşurken eyy amerika diye mangalda kül bırakmayanlar ne hikmetse yüz yüze gelince süt dökmüş kedi gibi miyav miyav. Bir duruşunuz olsun ya en azından dünya siyasetinde. Orta doğuda yer yerinden oynuyor neymiş savunma sanayi konusunda iş birliği yapalım mış. Adam F35 projesinden attı onunla da yetinmedi parasını ödediğin uçakları vermiyor sen hala iş birliği iste bakalım. 97 57 Yanıtla
  • Lutfi Kürkçü:
    bize f35 vermeyen ABD ye savunma sanayii icin işbirliği teklifi mi … reis yine bizimle eğleniyi 86 25 Yanıtla
  • 315701:
    Dünya siyasetini bilmeyenler klavye silahşörü olmuş. ülkenin çevresi yangın yeri 4 bir tarafı ateş cemberi adam denge siyaseti güdüyor. arada iğneleyip dost görünerek işin içinden ülkeyi sıyırıp çıkarıyor. Vatandaşda onun verdiği imkanlar ile onu eleştiriyor. Bi tebrik edin bi dua edin Allah aşkına aç değiliz açıkta değiliz. 56 49 Yanıtla
  • Orhan Koçer:
    Başkanım gazzede insan kalmadi 58 6 Yanıtla
  • oktay sayar:
    turmpun kendine faydası yok 35 11 Yanıtla
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