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Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum - Son Dakika

Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum

19.12.2021 08:08

Türkiye'nin 8. uydusu Türksat 5B'nin uzay yolculuğu başladı. Türksat 5B uydusu SpaceX firmasının ABD'nin Florida eyaletinde üsten Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kattan fazla artıracak olan uydunun uzaya fırlatılma törenine video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek Türksat 5B uydusu, Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kattan fazla artıracak. Türksat 5B, sabit sınıf uydulara oranla 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Uydunun 35 yılın üzerinde manevra ömrü var. Uyduyla birlikte ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda "yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanlar" da uzaya gönderildi.

ERDOĞAN'DAN VİDEO MESAJ: SAYIN MUSK'I ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B'nin Uzaya Fırlatılması Töreni'ne gönderdiği video mesajda şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ocak'ta Türksat 5A'yı fırlatmış, Haziran ayında da hizmete alma törenini gerçekleştirmiştik. Bugün de ülkemizin en güçlü kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

"İNTERNET ERİŞİMİNİN KISITLI OLDUĞU BÖLGELERDE GENİŞ BANT UYDU İNTERNET HİZMETİ VERİLEBİLECEK"

Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecektir. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. SpaceX ile yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizlere bu gururu yaşatan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Video mesaj öncesinde Twitter hesabından da bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzaydaki sekizinci aktif uydumuz olacak TÜRKSAT 5B 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'a Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum

TÜRKİYE UZAY AJANSI BAŞKANI: YERLİ UYDUMUZ DA 2022 SONUNDA YERLEŞTİRİLECEK

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ise CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada "Şu an yerli uydusunu üreten sayılı ülkelerden biriyiz. Yakın yörüngeye yerleştirilecek yerli bir uydu da yine 2022 sonunda yerleştirilecek. Çok yoğun bir şekilde çalışılıyor bu yolda. Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ile uzay alanında bir toplantı yapacağız ve uzayda bir iş birliği gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: İLK 10'DAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Uydu fırlatan, uydu üreten ülkelerden ilk 10'dayız. Daha da ileri gitmeyi arzu ediyoruz. Haberleşme noktasında sadece ses de değil, görüntülü haberleşme ve 5B ile de çok güzel bir geleceğe şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"6A 2023'TE UZAYA GÖNDERİLECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İletişimin karasal ulaştırılması mümkün olmayan hava, deniz, karada internet ve iletişim yapısı türksat 5B kapsamı alanına giren heryerde kesintisiz sağlanacak. Böylece gemilerde, uçaklarda karasal ulaşmayan dağ ve doğal internet kapsama alanı olan heryerde geniş bant internet ve iletişim uçtan uça sağlanabilecek" dedi.

Karaismailoğlu, yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A'ya ilişkin de son gelişmeleri paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, "6A'nın uzayda yerini alacağı günler çok yakın. Artık test aşamasına geçtik. 2023 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Hindistan'ı içine alan doğu kapsama alanı ile uydu kapsama alanımız çok daha da genişleyecek" diye konuştu.

Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum

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Son Dakika Dünya Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum - Son Dakika
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