Üye Girişi
Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de bir araya geliyor! Tarihi zirvenin ana gündemi Suriye'deki gelişmeler olacak - Son Dakika

Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de bir araya geliyor! Tarihi zirvenin ana gündemi Suriye'deki gelişmeler olacak

29.09.2021 08:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler açısından oldukça önem taşıyan görüşmenin ana gündem maddesi ise Suriye'deki gelişmeler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Soçi Mutabakatı'nın bir an önce uygulanması gerektiğini iletecek ve Türkiye'ye yönelik son dönemde yaşanan saldırılarla ilgili rahatsızlığı aktaracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün bir kez daha Soçi'de buluşuyor. Programda heyetler arası görüşme yok, iki lider baş başa konuşacak. Gündemde Suriye olacak. Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına dikkat çekecek, Astana anlaşmalarına uygun şekilde terör varlığına son verilmesine vurgu yapacak.

ERDOĞAN, SOÇİ MUTABAKATI'NIN UYGULANMASINA VURGU YAPACAK

Rusya ile Ekim 2019'da imzalanan Soçi Mutabakatı, terör örgütü YPG'nin Fırat'ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta, Türkiye'nin beklentilerinden uzak. Erdoğan, mutabakatın bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılar da gerçekleşiyor. Erdoğan, Putin'e bu konudaki rahatsızlığı da iletecek ve saldırıların engellenmesini isteyecek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ "İDLİB"

Ankara ve Moskova, 2017'den bu yana İdlib'e özel mesai harcadı. İdlib çevresindeki insani felaketi önlemek amaçlandı, bölgedeki terör örgütlerinin de yok edilmesi için müzakere başlatıldı.

17 Eylül 2018'de Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in imzaladığı anlaşma önemli bir adım oldu. Bu sayede Rusya ve rejimin bölgedeki saldırılarının bir müddet önüne geçildi. Ancak Esed rejimi imzalanan anlaşmaları sık sık ihlal etti. Erdoğan ve Putin, artan gerginliği azaltmak üzere Moskova'da bir araya geldi.

İdlib sorunu son 3 yıldır Türkiye-Rusya ilişkilerindeki en kritik konu haline geldi. İki ülke liderleri Erdoğan ve Putin, ilişkilerin önündeki bu engeli aşmak için adeta bir mekik diplomasisi yürüttü. Bu konu Soçi'de yeniden bir araya gelecek olan taraflarca bir kez daha müzakere edilecek.

BÖLGESEL VE ULUSAL GELİŞMELER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Suriye'den yeni bir göç dalgası tehdidi de masada olacak. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Afganistan başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler de ele alınacak. Ayrıca Türkiye-Rusya ilişkileri gözden geçirilecek.

Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de bir araya geliyor! Tarihi zirvenin ana gündemi Suriye'deki gelişmeler olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, Rusya, İdlib, Soçi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de bir araya geliyor! Tarihi zirvenin ana gündemi Suriye'deki gelişmeler olacak - Son Dakika Dünya


Son Dakika

Almanya'daki seçimlerde skandal! Başörtülü kadına oy kullandırmadılar 08:52 Almanya'daki seçimlerde skandal! Başörtülü kadına oy kullandırmadılar Suudi Arabistan'da korkunç kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı 08:41 Suudi Arabistan'da korkunç kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi 08:03 Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi
Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi 07:21 Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 07:14 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı 01:50 Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı 00:04 Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor 23:00 Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Son Dakika Haberleri
07:52 İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi
07:51 Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla dakikalarca alkışlandı
07:34 Bekçilerden kaçmak isterken, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini bacağından vurdu
07:21 Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi
07:19 Kendisinden bonzai isteyen kişiyi bıçaklayarak öldürdü! 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
07:17 Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı
07:16 Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner, kendini ne kadar zorlasa da bir türlü gözyaşı dökemedi
07:14 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi
07:12 İşte Benim Stilim'in fenomen yarışmacısı Ayşenur Balcı'nın son hali şaşkınlık yarattı! Tüm parasını estetiğe yatırmış
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
Ajax'ın hocası Hag, Beşiktaş'a övgü yağdırdı: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler Ajax'ın hocası Hag, Beşiktaş'a övgü yağdırdı: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler         
08:59
200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü öğrenildi 200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü öğrenildi         
08:50
ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden tokat gibi yanıt! Bir kelimenin altı çizildi ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden tokat gibi yanıt! Bir kelimenin altı çizildi         
08:15
İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi         
07:53
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu         
03:16
Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak         
01:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor         
20:54
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 09:07:37. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de bir araya geliyor! Tarihi zirvenin ana gündemi Suriye'deki gelişmeler olacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement