Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Putin'in işgali bitirmek için sunduğu 4 talep - Son Dakika
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Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Putin'in işgali bitirmek için sunduğu 4 talep

18.03.2022 09:18
Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Putin'in işgali bitirmek için sunduğu 4 talep

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşın sona ermesi adına Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Kritik zirvede Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini söylediği ve savaşın sona ermesi için sunduğu 4 talebi aktardığı ifade edildi. Bu talepler arasında Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi gibi kabul edilebilir maddelerin yanında Ukrayna'nın kabul edemeyeceği ülkenin doğusunun teslimi gibi maddelerin de yer aldığı öğrenildi.

Rusya- Ukrayna savaşında 23. güne girilirken iki ülke arasında bir süredir barış zemini aranıyor. Bu kapsamda Türkiye de ara buluculuk görevini üstleniyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le sık sık telefonda görüşüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

PUTİN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞEBİLECEĞİNİ İFADE ETTİ

BBC'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşme hakkında edindiği bilgilere göre, Putin, Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti. BBC'den John Simpson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği dört talebin üzerinde anlaşılabilir olduğunu aktarıyor.

"KABUL EDİLEBİLİR 4 TALEP"

Bunlar arasında, Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi bilinen maddeler bulunuyor. Putin'in ülkenin nazi düşüncesinden arındırılması olarak adlandırdığı bir madde anlaşma talepleri arasında yer alıyor. Bu madde, Ukrayna'da Rusça'nın kullanımının koruma altına alınmasını kapsıyor.

PUTİN UKRAYNA'NIN DOĞUSUNU İSTİYOR

Ancak Simpson bu maddeler sonrasında tartışmalı talepler geldiğini aktarıyor. Buna göre, Putin Doğu Ukrayna'nın bir bölümünün Rusya'ya katılmasını ve Zelenski'nin Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul etmesini istiyor.

İbrahim Kalın, Putin'in, bunların ancak Zelenski ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini de aktarıyor. Türkiye'ye göre, bir anlaşmaya varılabilmesi için daha birkaç hafta geçmesi gerekebilir. Volodimir Zelenski böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.

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Son Dakika Dünya Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Putin'in işgali bitirmek için sunduğu 4 talep - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Putin'in işgali bitirmek için sunduğu 4 talep - Son Dakika
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