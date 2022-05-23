Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözlerine Yunanistan'dan cevap: Tartışmaya girmeyeceğiz - Son Dakika
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Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözlerine Yunanistan'dan cevap: Tartışmaya girmeyeceğiz

23.05.2022 23:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye giderek Türkiye'ye F-16 satışına karşı lobi yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösterdi. "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" ifadesini kullanan Erdoğan'ın bu çıkışına Yunanistan'dan yanıt gecikmedi. Miçotakis'in ülkenin haklarını savunduğunu belirten Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, "Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bizim politikamız ilkeler politikasıdır" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis. ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Beyaz Saray ve Kongre'de yaptığı görüşmelerde Washington'un Atina'ya F-35 savaş uçakları satması, Ankara'nın F-16 savaş uçaklarını modernleştirmek ve yeni savaş uçakları satın alma projesini ise engellenmesi için yoğun lobi yapmıştı.

ERDOĞAN: BUNDAN SONRASINI MİÇOTAKİS DÜŞÜNSÜN

Bugün Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'ye F-16'ları vermeyin" talebinde bulunan Miçotakis'e çok sert tepki gösterdi. "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" diyen Erdoğan, "Bundan sonrasını o düşünsün. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

YUNANİSTAN'DAN ERDOĞAN'A YANIT: MİÇOTAKİS ÜLKENİN HAKLARINI SAVUNUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik tepkisine yanıt gecikmedi. Reuters'in haberine göre, Erdoğan'ın sert açıklamasına cevap veren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Miçotakis'in Yunanistan'ın haklarını ve uluslararası hukuku savunduğunu ve Yunanistan'ın dış politikasının da ittifaklara dayandığını söyledi.

"BİZİM POLİTİKAMIZ İLKELER POLİTİKASIDIR"

İkonomu, "Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bizim politikamız ilkeler politikasıdır" sözlerini kullandı.

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