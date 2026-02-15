Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi - Son Dakika
Dünya

Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

15.02.2026 21:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gideceği Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ertelendi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Erdoğan'ın telefonda görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Şubat'ta gerçekleştireceği Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya ziyaretleriyle ilgili değişiklik oldu. Erdoğan'ın, BAE ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

ERDOĞAN, BAE LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AL NAHYAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

ERDOĞAN'IN BAE ZİYARETİ ERTELENDİ

Cumhurbaşkanımız, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaretlerini Al Nahyan'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini, en uygun zamanda belirlenecek bir başka tarihte, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini söyledi."

