Erdoğan'ın İsveç'in NATO girişimlerine yönelik tepkisi akıllara Dışişleri Bakanı Linde'nin "terör" toplantılarını getirdi - Son Dakika

Finlandiya ve İsveç'ten art arda gelen NATO üyelik başvurusu açıklamaları dünya kamuoyunu hareketlendirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, dün ülkelerinin gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" ifadeleriyle açıkladı.

FİNLANDİYA'DAN SONRA İSVEÇ'TEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bu gelişmenin ardından NATO'ya ilişkin bir açıklama da İsveç'ten geldi. İsveç Meclisi'nden yapılan açıklamada "İsveç'in NATO üyeliği Kuzey Avrupa'da çatışma riskini azaltacaktır" ifadeleri kullandı.

ERDOĞAN'DAN İKİ ÜLKENİN NATO GİRİŞİMİNE VETO

Cuma namazı çıkışında Finlandiya ve İsveç'in NATO girişimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ses getiren gelişmelere çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumda. Hatta parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu konuda bizim olumlu bakmamız mümkün değil" dedi.

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ AKILLARA LINDE'NİN TERÖR BULUŞMALARINI GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi" sözleri ise akıllara İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin son dönemde terör örgütü YPG/PKK üyeleriyle yaptığı görüşmeleri ve basına yansıyan fotoğrafları getirdi.

TERÖRİSTLERLE SIK SIK BİR ARAYA GELİYOR

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ve beraberindekiler, geçtiğimiz yılın kasım ayında YPG'li teröristlerle bir araya gelmiş ve görüşmede terör örgütüne maddi yardımın 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılmasının kararlaştırıldığı ortaya çıkmıştı. Linde bu yıl içinde de yine terör örgütü PKK yanlısı olan İran asıllı Amineh Kakabahev ile bir araya gelmişti.